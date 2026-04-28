Apresentadora refletiu sobre o atual momento vivido. "Eu sinto que estou me tornando uma espécie de mãe invisível" - (crédito: reprodução/instagram )





Fernanda Lima abriu o coração sobre a maternidade e a nova fase vivida com os filhos mais velhos, os gêmeos João e Francisco Hilbert, de 18 anos, frutos do seu casamento com o apresentador Rodrigo Hilbert.

"Mãe invisível"

Em entrevista à revista Quem, a apresentadora refletiu sobre o atual momento vivido. "Eu sinto que estou me tornando uma espécie de mãe invisível. Estou ali, mas sem interferir o tempo todo", declarou ela, que também é mãe de Maria, de 6 anos.

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"Existe um orgulho enorme, mas também um exercício constante de confiar no que foi construído", explicou Fernanda Lima. A apresentadora contou que a experiência com os filhos mais velhos mudou sua forma de maternar. Com os meninos, eu vivi muito mais no automático. Hoje, com a Maria, eu tenho mais consciência. Aprendi que não é sobre controlar, é sobre acompanhar", disse.

Por fim, Fernanda aconselhou as mães que vivem uma fase semelhante. Esteja presente, porque passa muito rápido. E entenda que cada despedida também vai te trazer de volta para você mesma", indicou.

O texto Fernanda Lima faz desabafo sincero sobre fase com filhos adultos: Mãe invisível foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.