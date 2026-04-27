InícioDiversão e Arte
sertanejo

Ana Castela vai parar de cantar? Cantora esclarece fala sobre pausa na carreira

A repercussão sobre uma possível despedida dos palcos por parte de Ana Castela movimentou as redes sociais nos últimos dias

Ana Castela vai parar de cantar? Cantora esclarece fala sobre pausa na carreira - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Ana Castela vai parar de cantar? Cantora esclarece fala sobre pausa na carreira - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A repercussão sobre uma possível despedida dos palcos por parte de Ana Castela movimentou as redes sociais nos últimos dias. Após comentários feitos durante sua participação no Altas Horas, a cantora decidiu se pronunciar para evitar mal-entendidos e acalmar os fãs que ficaram apreensivos com a possibilidade.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Em um vídeo publicado nos stories, a artista esclareceu que não pretende encerrar sua trajetória musical tão cedo. Pra quem tá preocupado se eu vou parar ou não com a música daqui a dois anos, eu não vou, gente. Não tem como. Hoje pra mim praticamente isso virou impossível, porque a música se tornou uma paixão muito grande na minha vida., afirmou ela no vídeo publicado no story. A fala veio após a repercussão de um comentário feito anteriormente, que, segundo ela, não passava de uma brincadeira. Eu brinco muito que eu vou parar daqui a dois anos, que eu vou me aposentar, isso eu brinco mesmo., disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O assunto surgiu durante um bate-papo descontraído no programa comandado por Serginho Groisman, quando Ana comentou sobre o desejo de passar mais tempo na fazenda da família. Apesar da vontade de desacelerar em alguns momentos, ela deixou claro que isso não significa abandonar os palcos. "Daqui a dois anos, eu quero pelo menos tirar três meses para ficar tranquila, para ir viajar, para ficar na fazenda com o meu pai."

A cantora também destacou que ainda está no início de sua caminhada artística e tem muitos planos pela frente. Eu tô só há cinco anos nesse mundo da música, então eu tenho muita coisa pra fazer ainda, afirmou. Segundo ela, a ideia de reduzir o ritmo de trabalho no futuro é algo natural, mas sem qualquer intenção de encerrar a carreira.

Por fim, a artista aproveitou para mandar um recado direto para quem comemorou a notícia equivocada sobre sua aposentadoria. "Pra quem ficou super feliz que eu ia parar daqui a dois anos, pode voltar a ficar triste, porque eu não vou parar. Vocês vão ter pelo menos uns três meses de folga de Ana Castela, mas daí também é só três meses, depois eu já volto.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 27/04/2026 22:36
SIGA
x