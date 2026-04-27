Ana Castela vai parar de cantar? Cantora esclarece fala sobre pausa na carreira





A repercussão sobre uma possível despedida dos palcos por parte de Ana Castela movimentou as redes sociais nos últimos dias. Após comentários feitos durante sua participação no Altas Horas, a cantora decidiu se pronunciar para evitar mal-entendidos e acalmar os fãs que ficaram apreensivos com a possibilidade.

Em um vídeo publicado nos stories, a artista esclareceu que não pretende encerrar sua trajetória musical tão cedo. Pra quem tá preocupado se eu vou parar ou não com a música daqui a dois anos, eu não vou, gente. Não tem como. Hoje pra mim praticamente isso virou impossível, porque a música se tornou uma paixão muito grande na minha vida., afirmou ela no vídeo publicado no story. A fala veio após a repercussão de um comentário feito anteriormente, que, segundo ela, não passava de uma brincadeira. Eu brinco muito que eu vou parar daqui a dois anos, que eu vou me aposentar, isso eu brinco mesmo., disse.

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O assunto surgiu durante um bate-papo descontraído no programa comandado por Serginho Groisman, quando Ana comentou sobre o desejo de passar mais tempo na fazenda da família. Apesar da vontade de desacelerar em alguns momentos, ela deixou claro que isso não significa abandonar os palcos. "Daqui a dois anos, eu quero pelo menos tirar três meses para ficar tranquila, para ir viajar, para ficar na fazenda com o meu pai."

A cantora também destacou que ainda está no início de sua caminhada artística e tem muitos planos pela frente. Eu tô só há cinco anos nesse mundo da música, então eu tenho muita coisa pra fazer ainda, afirmou. Segundo ela, a ideia de reduzir o ritmo de trabalho no futuro é algo natural, mas sem qualquer intenção de encerrar a carreira.

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Por fim, a artista aproveitou para mandar um recado direto para quem comemorou a notícia equivocada sobre sua aposentadoria. "Pra quem ficou super feliz que eu ia parar daqui a dois anos, pode voltar a ficar triste, porque eu não vou parar. Vocês vão ter pelo menos uns três meses de folga de Ana Castela, mas daí também é só três meses, depois eu já volto.