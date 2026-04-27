Juliano Floss não se contém e implora para Marina Sena: "Volta pra mim"





A distância parece ter apertado o coração de Juliano Floss, que voltou a chamar atenção ao interagir com Marina Sena nas redes sociais. Depois de meses separados por conta da participação dele no BBB 26, o dançarino não escondeu a saudade ao comentar em uma publicação recente da artista.

No vídeo em questão, Marina aparece exibindo um novo visual, o que rapidamente gerou elogios dos fãs. Entre as mensagens, Juliano fez questão de marcar presença com palavras diretas e cheias de sentimento. Primeiro, ele escreveu "Deusa" e, logo em seguida, completou com um apelo sincero: "Volta pra mim", deixando evidente que ainda sente falta da companheira.

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O casal passou cerca de três meses afastado enquanto Juliano estava confinado no reality. Após o fim do programa, eles chegaram a se reencontrar, mas o momento foi breve, já que a cantora precisou viajar a trabalho para Paris. Mesmo com a rotina agitada, os dois seguem trocando demonstrações públicas de carinho, o que tem movimentado os seguidores.

Em entrevistas recentes, Juliano também fez questão de afastar qualquer especulação sobre crise no relacionamento. "Você acredita que, quando eu cheguei, Marina estava me esperando no quarto? 111 dias sem vê-la. Já estava ficando doido", disse ele à apresentadora Ana Maria Braga. Ele ainda destacou o apoio recebido antes de entrar no programa: "Ela me deu força (para entrar no BBB). Se ela ficasse insegura, ficaria inseguro. Nunca tínhamos ficado mais de 15 dias separado. E ela falou pra mim: ‘Ju, vai! E já que você tá indo, só volta depois da final'", relembrou.

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Nas redes, os dois também já compartilharam registros juntos e mensagens carinhosas. Em uma das publicações, Marina usou referências à sua música para expressar o sentimento: "Eu tenho um anjo pra chamar de meu. 111 dias sem o meu combo da sorte. Que saudade que eu estava", escreveu, citando versos de Combo da Sorte.