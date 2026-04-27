Além do Tempo estreia em alta e lidera audiência na Edição Especial da Globo - (crédito: Observatorio da TV)





A novela Além do Tempo (2015) estreou sua primeira reprise na TV aberta nesta segunda-feira (27), na faixa Edição Especial da Globo, substituindo Terra Nostra (1999) cerca de quatro meses após o fim de sua exibição no extinto Canal Viva.

Em sua estreia, o folhetim de Elizabeth Jhin registrou média de 12,42 pontos e 29,16% de share na Grande São Paulo, superando a Record (5,60), o SBT (2,56) e a soma das plataformas de streaming (10,79). Os dados prévios indicam que a trama manteve a liderança isolada em um horário onde cada ponto de audiência representa mais de 77 mil domicílios na região paulistana.

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A trama narra o romance entre Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso), que se inicia no século XIX, na fictícia Campobello, em um contexto marcado pelo rigor da Condessa Vitória (Irene Ravache) e pelas vilanias de Melissa (Paolla Oliveira).

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O diferencial da obra, dirigida por Rogério Gomes, é o salto temporal de 150 anos que ocorre no meio da história, quando os personagens reencarnam nos dias atuais com os mesmos nomes e conexões, mas em posições sociais distintas, buscando resolver conflitos do passado em uma nova realidade.