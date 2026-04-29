



Sonia Abrão, nesta terça-feira (28/4), mostrou toda a sua indignação, no A Tarde é Sua, após falas pesadas de Luana Piovani contra Virginia Fonseca, e citação dos filhos dela.

"Só pode ser muito sem noção para fazer o que fez a Luana Piovani com a Virginia, que é o assunto mais debatido do momento nas redes sociais. A Luana Piovani acha que tem o direito de ir para uma rede social, inclusive, dos filhos de da Virginia. Ela pegou pesado, disparou.

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A apresentadora também não se convenceu dos novos rumos da polêmica promovidos pela atriz após citar os filhos de Virginia. "Agora ela está voltando atrás, mandou outro recado para Virginia. Tudo começou com o fato dela pegar no pé da Virginia com o fato da história da divulgas das Bets. Olhem só o que ela escreveu: 'A maldição vai colar em você. Resvalara nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado'. Olhem o que disse a Luana Piovani", disse.

"E não quer ser interpretada ser interpretada como se tivesse [supostamtente] amaldiçoado os filhos da Virginia com o Zé Felipe. Gente, é demais esse tipo de coisa. Não dá para aceitar que alguém coloque os filhos dos outros nos seus momentos mais agressivos, desmedidos, sem sentido e que não deveriam ter sido colocados nas rede sociais", opinou.

O texto Sonia Abrão fica perplexa com Luana Piovani após polêmica com Virginia: Sem noção foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.