Carnaval de Pernambuco é tema de documentário que estreia nesta quinta

O vazio no mês de fevereiro de 2021 indicava um momento atípico em Pernambuco. Os lugares da cidade de Recife e Olinda que deveriam estar cheios, naquele período, ficaram silenciosos. Esse é o cenário de O ano em que o frevo não foi para a rua, de Bruno Mazzoco e Mariana Soares. O documentário entra em cartaz no cinema nesta quinta-feira (30/4).

Com depoimentos de foliões famosos e anônimos, o longa ajuda a compreender como foi a pausa naqueles dois anos, 2021 e 2022. Entrevistados e entrevistadas refletem acerca da importância da festa, mas também da necessidade de tirar o bloco da rua. Participam do documentário figuras como Nena Queiroga, do Galo da Madrugada, Fernando Zacarias, o seu Zacarias, porta-estandarte do Galo da Madrugada, Lúcio Vieira da Silva, maestro da Orquestra Henrique Dias, Carlos da Burra, e o maestro Spok.

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O documentário foi exibido no festival Cine PE, no qual ganhou o prêmio de Melhor Trilha Sonora, assinada por Diogo Felipe, e no In-Edit Brasil. O filme estreia no Cinesystem de Brasília, com distribuição da Lira Filmes e patrocínio do BNDES.