António Zambujo leva nova turnê a Brasília e outras dez cidades em maio

O cantor português António Zambujo chega a Brasília para show único no Centro de Convenções Ulysses em 21 de maio. A apresentação faz parte da turnê do novo álbum do artista, Oração ao tempo, lançado em março deste ano. Os ingressos custam a partir de R$100 e estão à venda no site Bilheteria Digital.

Além de Brasília, o cantor passará por outras dez cidades brasileiras em maio: Ilhabela (1°/5), São Paulo (2 e (3/5), Porto Alegre (6/5), Florianópolis (7/5), Belo Horizonte (8/5), Recife (9/5), Fortaleza (13/5), Rio de Janeiro (16/5), Campinas (20/5) e Goiânia (23/5). Diogo Zambujo, filho de António, fará o show de abertura em todas as datas; Chico Chico é convidado especial para a apresentação no Rio de Janeiro.

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Oração ao tempo é composto por 15 faixas, sendo a canção principal, de mesmo nome do álbum, uma parceria com Caetano Veloso. O projeto apresenta ainda colaborações com Maria do Rosário Pedreira, João Monge, Pedro da Silva Martins, Carolina Deslandes, Mimi Froes, Rita Dias e Diogo Zambujo.