A expectativa de arrecadação para 'O diabo veste Prada 2' - (crédito: Observatorio do Cinema)

O Diabo Veste Prada 2 mira uma estreia forte nas bilheteiras. A projeção inicial aponta para arrecadação entre US$ 75 milhões e US$ 80 milhões em mais de 4.100 cinemas na América do Norte.

Algumas estimativas são ainda mais otimistas e indicam que o filme pode chegar perto de US$ 90 milhões a US$ 100 milhões no fim de semana de estreia. No mercado internacional, a expectativa é de cerca de US$ 100 milhões adicionais, o que pode levar o total global para algo entre US$ 175 milhões e US$ 190 milhões.

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O investimento também foi alto. A 20th Century Studios destinou cerca de US$ 100 milhões para a produção, sem contar os custos de marketing. O desempenho pode colocar a sequência à frente do original rapidamente. O Diabo Veste Prada arrecadou US$ 27,5 milhões na estreia nos EUA e terminou sua trajetória com US$ 125 milhões no país e US$ 326 milhões no mundo.

Tudo sobre O Diabo Veste Prada 2

O enredo de O Diabo Veste Prada 2 ainda é mantido em segredo, mas a sequência deve acompanhar Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrentando os desafios da era digital e o declínio das revistas de moda. Ela entrará em conflito com Emily (Emily Blunt), sua antiga assistente, agora uma executiva de alto escalão de um grupo de luxo cujos investimentos publicitários Miranda precisa desesperadamente.

Anne Hathaway também retorna ao universo da moda como Andy Sachs. Além de Streep, Blunt e Hathaway, o elenco conta com Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet e Simone Ashley. Lady Gaga fará uma participação especial.

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O primeiro filme foi um sucesso de bilheteria, faturando cerca de US$ 326 milhões em todo o mundo e rendendo a Streep um Globo de Ouro de melhor atriz em uma comédia, além de uma indicação ao Oscar. A estilista Patricia Field também foi indicada ao Oscar pelo figurino do filme.

A roteirista do filme original, Aline Brosh McKenna, assina o roteiro. O diretor David Frankel também retorna. O Diabo Veste Prada está disponível no Disney+. A sequência estreia nos cinemas em 30 de abril.

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