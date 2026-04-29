Divas da Rima promovem valorização do rap no Paranoá

No próximo sábado (2/5), a Praça Central do Paranoá receberá o projeto da Rima, que procura dar espaço às pessoas do grupo LGBT+ na cena local do rap. O projeto traz atrações culturais, shows e a premiação do concurso das Divas da Rima, que vai distribuir mais de R$7.000 em premiações. O evento começa às 17h e tem entrada gratuita livre para todos os públicos.

Em entrevista divulgada, a idealizadora do projeto, Angel Martins, afirma que o Divas da Rima procura atender à demanda de um público que vive em situação de vulnerabilidade social e dificilmente tem acesso a grandes eventos com qualidade técnica. “Vamos oferecer um ambiente onde as participantes possam se sentir livres, sem medo de julgamento, assédio ou discriminação para expressarem sua arte”.

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Angel completa que o rap é uma ponte que une diferentes histórias em um mesmo lugar e favorece o sentimento de pertencimento de pessoas historicamente menos favorecidas na arte. “É importante salientar que o Paranoá é excluído do circuito de apresentações culturais, além de ainda não dispor de nenhum espaço cultural onde possa acontecer grandes espetáculos de música, teatro, dança. Queremos mudar essa realidade”

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Todas as participantes da competição levam troféu e dinheiro para casa. O vencedor da competição leva para casa R$3.000, enquanto o segundo, terceiro e quarto levam R$2.000, R$1.000 e R$500 respectivamente. As participantes que ficarem da quinta à décima segunda colocação levam R$100. Aline MC, Babi, Ediá, Fugazzi, Garnet, Júlia Nara, Léia Ferreira, Medusa Mc, Laloba, Nay Luz, Raika MC e Thabata Lorena são as finalistas da competição o dia também contará com shows de Bella Dona, Lana, DJ Maoli e DJ Ketlen.

Serviço

Divas da Rima

Neste sábado (2/5), a partir das 17h, na Praça Central do Paranoá. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.