Climério Ferreira lança livro 'A carta lírica' na segunda-feira (4/5)

O letrista, poeta e ex-professor da Universidade de Brasília (UnB) Climério Ferreira lança, na próxima segunda-feira (4/5), o livro de poemas A carta lírica. O evento será realizado no Bar Beirute, na unidade da 109 Sul, a partir de 19h.

Climério, que completou 83 anos em 2026, é natural de Angical do Piauí e viveu, durante a infância e adolescência, em Teresina. Aos 18 anos, mudou-se para Brasília, seguido dos irmãos mais novos, Clésio e Clodo. O trio seguiu carreira musical, com cinco álbuns autorais gravados e diversas composições eternizadas nas vozes de grandes nomes da música brasileira, como Ney Matogrosso, Milton Nascimento, Fafá de Belém, Elba Ramalho e Dominguinhos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Divas da Rima promovem valorização do rap no Paranoá

Formado em jornalismo, Climério foi professor da UnB por 20 anos e, como escritor, já publicou mais de 15 livros de poesia. Memórias do Bar do Pedro & Outras canções, Canto do retiro, Alguns pêsames, Essa gente, Artesanato existencial, Pretéritas canções, Memorial de mim e Poesia mínima & Frases amenas são alguns deles.

Serviço

Lançamento de A carta lírica

De Climério Ferreira. No Bar Beirute, segunda-feira (4/5), a partir de 19h.