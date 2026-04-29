Michael Jackson: como estão os pais, irmãos e filhos do cantor atualmente - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Mais de uma década após a morte de Michael Jackson, em 2009, o interesse pela vida pessoal do artista segue em alta, especialmente quando o assunto é sua família. Conhecido como Rei do Pop, ele cresceu em um ambiente musical intenso ao lado dos irmãos e deixou três filhos que hoje trilham caminhos próprios, mantendo, em maior ou menor grau, a ligação com o legado do pai.

Pais de Michael Jackson

Joseph Jackson (Joe Jackson): Foi o grande responsável por estruturar a carreira dos filhos, especialmente à frente do grupo The Jackson 5.

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– Ficou conhecido pelo estilo rígido na criação e treinamento dos filhos.

– Morreu em 2019, aos 89 anos, após complicações de um câncer.

Katherine Jackson: Em 2026 completa 96 anos e segue como figura central da família.

– Após a morte do filho, em 2009, assumiu a guarda dos netos.

– Mantém uma vida discreta e em março de 2026 fez uma rara aparição pública ao lado da filha, La Toya.

Os 9 irmãos de Michael Jackson

A família Jackson teve nove irmãos além de Michael, muitos deles ligados à música.

– Rebbie Jackson Primogênita, hoje leva uma vida reservada.

Teve sucesso moderado nos anos 1980, com músicas produzidas pelo próprio Michael.

– La Toya Jackson Transitou entre música, televisão e modelagem.

Continua sendo uma figura midiática.

– Jackie Jackson Integrante original do grupo familiar.

Hoje atua também como empresário no setor musical, especialmente em Las Vegas.

– Tito Jackson Guitarrista do grupo.

Faleceu em 2024, aos 70 anos, após um ataque cardíaco.