Michael Jackson: como estão os pais, irmãos e filhos do cantor atualmente

Mais de uma década após a morte de Michael Jackson, em 2009, o interesse pela vida pessoal do artista segue em alta, especialmente quando o assunto é sua família. Conhecido como Rei do Pop, ele cresceu em um ambiente musical intenso ao lado dos irmãos e deixou três filhos que hoje trilham caminhos próprios, mantendo, em maior ou menor grau, a ligação com o legado do pai.
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Pais de Michael Jackson
Joseph Jackson (Joe Jackson): Foi o grande responsável por estruturar a carreira dos filhos, especialmente à frente do grupo The Jackson 5.
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– Ficou conhecido pelo estilo rígido na criação e treinamento dos filhos.
– Morreu em 2019, aos 89 anos, após complicações de um câncer.
Katherine Jackson: Em 2026 completa 96 anos e segue como figura central da família.
– Após a morte do filho, em 2009, assumiu a guarda dos netos.
– Mantém uma vida discreta e em março de 2026 fez uma rara aparição pública ao lado da filha, La Toya.
Os 9 irmãos de Michael Jackson
A família Jackson teve nove irmãos além de Michael, muitos deles ligados à música.
– Rebbie Jackson Primogênita, hoje leva uma vida reservada.
Teve sucesso moderado nos anos 1980, com músicas produzidas pelo próprio Michael.
– La Toya Jackson Transitou entre música, televisão e modelagem.
Continua sendo uma figura midiática.
– Jackie Jackson Integrante original do grupo familiar.
Hoje atua também como empresário no setor musical, especialmente em Las Vegas.
– Tito Jackson Guitarrista do grupo.
Faleceu em 2024, aos 70 anos, após um ataque cardíaco.
– Jermaine Jackson Seguiu carreira solo com destaque nos anos 1980.
Também participou de programas de TV e projetos paralelos.
– Marlon Jackson Após a música, diversificou investimentos.
Atua em projetos sociais voltados à paz e à comunidade.
– Randy Jackson Entrou no grupo após mudanças contratuais da banda.
Hoje atua nos bastidores da indústria musical.
– Janet Jackson Construiu uma das carreiras mais sólidas do pop mundial.
Acumula prêmios, recordes e reconhecimento global.
Continua ativa, sendo referência para novas gerações.
– Brandon Jackson Irmão gêmeo de Marlon, morreu logo após o nascimento, em 1957.
Os 3 filhos de Michael Jackson
A enfermeira Debbie Rowe é a mãe biológica dos dois filhos mais velhos de Michael Jackson: Prince Michael Jackson Jr. (n. 1997) e Paris Jackson (n. 1998), com quem foi casada entre 1996 e 1999. O terceiro filho, Prince Michael II ("Blanket" ou "Bigi"), foi gerado por uma barriga de aluguel cuja identidade nunca foi revelada.
– Prince Jackson Formado em Administração.
Fundador de uma ONG voltada a jovens em situação de vulnerabilidade.
Também produz conteúdo digital e participa de eventos ligados ao legado do pai.
– Paris Jackson Seguiu carreira artística como cantora, atriz e modelo.
Lançou músicas autorais e se apresenta ao vivo.
Também fala abertamente sobre saúde mental e desafios pessoais.
– Bigi Jackson O mais reservado dos três. Evita exposição pública e redes sociais. Faz raras aparições em eventos familiares.