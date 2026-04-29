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Michael Jackson: como estão os pais, irmãos e filhos do cantor atualmente

Mais de uma década após a morte de Michael Jackson, em 2009, o interesse pela vida pessoal do artista segue em alta

Michael Jackson: como estão os pais, irmãos e filhos do cantor atualmente - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Michael Jackson: como estão os pais, irmãos e filhos do cantor atualmente - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Mais de uma década após a morte de Michael Jackson, em 2009, o interesse pela vida pessoal do artista segue em alta, especialmente quando o assunto é sua família. Conhecido como Rei do Pop, ele cresceu em um ambiente musical intenso ao lado dos irmãos e deixou três filhos que hoje trilham caminhos próprios, mantendo, em maior ou menor grau, a ligação com o legado do pai.

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Pais de Michael Jackson

Joseph Jackson (Joe Jackson): Foi o grande responsável por estruturar a carreira dos filhos, especialmente à frente do grupo The Jackson 5.

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– Ficou conhecido pelo estilo rígido na criação e treinamento dos filhos.

– Morreu em 2019, aos 89 anos, após complicações de um câncer.

Katherine Jackson: Em 2026 completa 96 anos e segue como figura central da família.

– Após a morte do filho, em 2009, assumiu a guarda dos netos.

– Mantém uma vida discreta e em março de 2026 fez uma rara aparição pública ao lado da filha, La Toya.

Os 9 irmãos de Michael Jackson

A família Jackson teve nove irmãos além de Michael, muitos deles ligados à música.

Rebbie Jackson Primogênita, hoje leva uma vida reservada.

Teve sucesso moderado nos anos 1980, com músicas produzidas pelo próprio Michael.

La Toya Jackson Transitou entre música, televisão e modelagem.

Continua sendo uma figura midiática.

Jackie Jackson Integrante original do grupo familiar.

Hoje atua também como empresário no setor musical, especialmente em Las Vegas.

Tito Jackson Guitarrista do grupo.

Faleceu em 2024, aos 70 anos, após um ataque cardíaco.

Jermaine Jackson Seguiu carreira solo com destaque nos anos 1980.

Também participou de programas de TV e projetos paralelos.

Marlon Jackson Após a música, diversificou investimentos.

Atua em projetos sociais voltados à paz e à comunidade.

Randy Jackson Entrou no grupo após mudanças contratuais da banda.

Hoje atua nos bastidores da indústria musical.

Janet Jackson Construiu uma das carreiras mais sólidas do pop mundial.

Acumula prêmios, recordes e reconhecimento global.

Continua ativa, sendo referência para novas gerações.

Brandon Jackson Irmão gêmeo de Marlon, morreu logo após o nascimento, em 1957.

Os 3 filhos de Michael Jackson

A enfermeira Debbie Rowe é a mãe biológica dos dois filhos mais velhos de Michael Jackson: Prince Michael Jackson Jr. (n. 1997) e Paris Jackson (n. 1998), com quem foi casada entre 1996 e 1999. O terceiro filho, Prince Michael II ("Blanket" ou "Bigi"), foi gerado por uma barriga de aluguel cuja identidade nunca foi revelada.

Prince Jackson Formado em Administração.

Fundador de uma ONG voltada a jovens em situação de vulnerabilidade.

Também produz conteúdo digital e participa de eventos ligados ao legado do pai.

Paris Jackson Seguiu carreira artística como cantora, atriz e modelo.

Lançou músicas autorais e se apresenta ao vivo.

Também fala abertamente sobre saúde mental e desafios pessoais.

Bigi Jackson O mais reservado dos três. Evita exposição pública e redes sociais. Faz raras aparições em eventos familiares.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 29/04/2026 23:05
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