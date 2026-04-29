InícioDiversão e Arte
FAMOSOS

Ex-bailarina do Faustão expõe divida milionária após deixar a cadeia

Natacha Horana diz enfrentar dificuldades após processo judicial

Natacha Horana - (crédito: Redes Sociais )
Natacha Horana - (crédito: Redes Sociais )

Natacha Horana, ex-bailarina do Faustão, abriu o jogo sobre a crise financeira que atingiu a sua vida após passar quatro meses presa, no início de 2024. Em entrevista ao Canal UOL, a dançarina, que foi detida sob acusação de lavagem de dinheiro, alega inocência e ainda recorre na Justiça, mas sofre os impactos de ter seu patrimônio bloqueado.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"Vivo numa prisão financeira, numa prisão moral", desabafou Natacha, ao explicar que seus bens, contas e carros continuam inacessíveis. Além disto, a empresária precisou lidar com a perda de campanhas de publicidade e o abandono de algumas marcas devido ao cancelamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Para custear sua defesa, a ex-bailarina do Faustão contou ter adquirido um rombo gigantesco na vida financeira: "Tô com uma dívida de mais de 1 milhão de advogados", contou.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 29/04/2026 17:04 / atualizado em 29/04/2026 17:05
SIGA
x