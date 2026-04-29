Gasparzinho terá serie live-action produzida por Steven Spielberg

Gasparzinho vai voltar em uma nova série live-action. Segundo o Deadline, a Disney+ venceu uma disputa com cinco grandes concorrentes e garantiu o projeto. A série está em desenvolvimento inicial e será uma versão moderna da história do fantasma. A ideia é trazer um tom mais sombrio, semelhante ao de Wandinha.

O projeto conta com nomes de peso nos bastidores. Rob Letterman, de Pokémon: Detetive Pikachu e Monstros vs. Alienígenas, será roteirista e diretor. Ele também produziu e dirigiu episódios de Goosebumps. Hilary Winston, também de Goosebumps, participa como roteirista e produtora executiva.

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Outro nome envolvido é Steven Spielberg, que foi produtor executivo do filme Gasparzinho, o Fantasminha Camarada, estrelado por Christina Ricci e Bill Pullman. A nova série deve usar efeitos em CGI, seguindo o modelo do longa de 1995. Ainda não há detalhes sobre a trama ou previsão de estreia.

Criado nos anos 1940, Gasparzinho se tornou um dos personagens mais conhecidos da animação, ganhando filmes, séries e quadrinhos ao longo das décadas.

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