'The Vampire Diaries': Ian Somerhalder revela dívida milionária

O ator ganhou destaque em Lost e se tornou um fenômeno ao interpretar Damon Salvatore por oito temporadas em The Vampire Diaries - (crédito: Divulgação)

O ator Ian Somerhalder, conhecido por The Vampire Diaries, revelou que enfrentou uma grave crise financeira após deixar a televisão. Segundo ele, a situação envolveu uma dívida de oito dígitos, ou seja, acima de US$ 10 milhões.

"Eu me aposentei da atuação há sete anos, disse ao E! News. Eu deixei uma carreira extremamente lucrativa na TV após um abalo financeiro ao construir um negócio que não fiz da forma correta. E, por causa de fraude, isso colocou minha esposa e eu em um buraco de oito dígitos".

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O ator contou que conseguiu sair da situação ao lado da esposa, Nikki Reed. "Oito dígitos é um buraco difícil de sair. Mas Nikki e eu conseguimos. Ela negociou nossa saída. Vendemos casas, quadros, carros, relógios, tudo".

Decisão de carreira veio no auge

Somerhalder também refletiu sobre a escolha de abandonar a atuação mesmo em alta. "Eu deveria estar me aposentando de uma das maiores séries do mundo, em vez de começar empresas que talvez nunca fossem me pagar".

O ator ganhou destaque em Lost e se tornou um fenômeno ao interpretar Damon Salvatore por oito temporadas em The Vampire Diaries.

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Após o cancelamento de V Wars em 2020, ele decidiu se afastar de vez das telas. Desde então, afirma que não pretende voltar a atuar. "Eu prefiro estar com minha família e focar no futuro da alimentação, energia e outras áreas. Não preciso correr atrás de prêmios ou de algo que me faça me sentir melhor comigo mesmo".

The Vampire Diaries está disponível no catálogo da Netflix.

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