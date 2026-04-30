Quem é MC Paiva, funkeiro que envolveu em confusão com influenciadora trans

Davi Paiva, mais conhecido como MC Paiva, tem 23 anos, e é natural de São José dos Campos (SP). Ele iniciou a carreira em 2020 e é um dos MCs que ganhou destaque no país - (crédito: Reprodução/Instagram)

MC Paiva se tornou assunto nas redes sociais na noite desta última quarta-feira (29), após ter se envolvido em uma confusão com as influenciadoras trans Malévola Alves e Ray Pugliese, na saída de um shopping em São Paulo, que acabou em agressão.

A polêmica, que teve início nas redes sociais, onde Sophia Florence, tiktoker conhecia como Soso Careca, atual namorada do funkeiro, se posicionou em defesa do salão envolvido na situação exposta pela criadora de conteúdo na web, que envolveu diversos outros famosos na confusão – incluindo Jojo Todynho.

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Malévola respondeu a Soso em tom agressivo, o que mobilizou a defesa de MC Paiva publicamente por meio dos Stories do Instagram. Segundo ele, inicialmente havia pedido para a companheira apagar o vídeo, mas resolveu falar depois que o caso tomou outro rumo. Posteriormente, o músico foi acusado de tansfobia por Malévola, ao qual a mesma ampliou os ataques para a vida pessoal do casal.

Quem é MC Paiva?

Davi Paiva, mais conhecido como MC Paiva, tem 23 anos, e é natural de São José dos Campos (SP). Ele iniciou a carreira em 2020 e é um dos MCs que ganhou destaque no país. Seu maior sucesso, ‘Casei com a Putaria’, produzido ao lado de Ryan SP e Kotim, atingiu o primeiro lugar das paradas no streaming em 2022.

Com quase 10 milhões de seguidores no Instagram e mais de 7 milhões de ouvintes no Spotify, MC Paiva já foi detido pela polícia em março de 2023, durante uma abordagem policial, tendo sido encaminhado para o 3° Distrito Policial da cidade para o registro de um boletim de ocorrência por desacato e liberado ainda na madrugada. No ano seguinte, foi um dos alvos da Operação Latus Actio II, com o objetivo de reprimir crimes de corrupção ativa e passiva e a contravenção penal por exploração de jogos de azar.

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Em janeiro deste ano, ele assumiu relacionamento com Soso Careca, mas dividiu opiniões, tendo em vista que a influenciadora havia completado 18 anos recentemente, enquanto ele é mais velho, e pai de dois filhos de relacionamentos prévios.

Malevola e Ray Pugliese encontraram MC Paiva e Soso Careca em um shopping e encontro acaba em briga. pic.twitter.com/PUFQxepQcS — QG do POP (@QGdoPOP) April 30, 2026

O texto Quem é MC Paiva, funkeiro que envolveu em confusão com influenciadora trans em SP foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.