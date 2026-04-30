Fátima Bernardes dá detalhes de programa com a filha: "Nunca imaginamos"

Fátima Bernardes, no dia 7 de maio, vai estrear o videocat Cá entre nós, no YouTube, com sua filha Beatriz Bonemer. A ex-global admitiu que nunca planejou em trabalhar com a filha.
"Estamos bem contentes. Nunca imaginamos trabalhar juntas. Todo mundo me perguntava sobre eles não terem feito jornalismo. Fiquei feliz por cada um seguir seu caminho. Mas claro que também estou muito feliz por fazer uma coisa assim, em que nunca tinha pensado. É legal ver a Beatriz trabalhando em outro lugar, e não no computador o tempo inteiro, fazendo as coisas ligadas à área dela. Agora ela fala: "Olha, mãe, coloquei minhas perguntas para a entrevista. Depois você dá uma olhada lá?", contou em entrevista para coluna Play, do jornal O Globo.
Inicialmente, o videocast terá apenas seis episódios de 45 minutos em sua primeira temporada, sempre exibido as quintas-feiras. "Eu fiz a identidade visual do canal dela anteriormente. Achei que ia ser uma reunião sobre um projeto novo, para falar de outra identidade visual. Primeiro, fiquei assim: "Hã?". Depois logo topei, achei a proposta muito legal. Minha mãe fez no YouTube um projeto em formato de entrevistas. Agora a ideia é a gente ir para uma linguagem nativa do digital mesmo. Mais uma conversa entre mãe, filha e uma convidada, e não tanto uma entrevista. Acho que eu e minha mãe vamos acabar nos conhecendo mais por conta de alguns assuntos. Porque surgem coisas que às vezes não estão numa conversa só nossa", explicou Beatriz. Fátima Bernardes também tem Laura e Vinícius, do seu relacionamento com William Bonner.