Ana Hartmann fala sobre trabalho em filme protagonizado por Gabriel Leone

Após marcar seu nome no streaming, com as séries Reality Z (Netflix) e Rio Connection (Globoplay), te na tevê com Onde nascem os fortes (TV Globo), Ana Hartmann vive um momento especialmente significativo. Ela interpreta Viviane em Barba ensopada de sangue, longa-metragem em cartaz nos cinemas, dirigido por Aly Muritiba, baseado no livro homônimo de Daniel Galera, protagonizado por Gabriel Leone. Antes disso, ela esteve presente no filme O pastor e o guerrilheiro, com direção de José Eduardo Belmonte, lançado em 2022.



“Minha trajetória é marcada pela colaboração com artistas que são apaixonados pelo trabalho do ator. Estou nesse ofício porque gosto de trabalhar com gente ousada, e que gosta de desafiar as percepções do público e as estruturas do que entendemos por sociedade. Tanto o comercial quanto o autoral me interessam: em todos formatos, podemos encontrar nuances de revolta e transformação”, afirma.

Trajetória no teatro

No teatro, campo central de sua formação e pesquisa, Ana traz uma trajetória ligada ao Teatro Oficina, onde desenvolveu ao longo dos anos uma atuação marcada pela entrega, experimentação e rigor. Mais recentemente esteve em cartaz com a Companhia da Memória no espetáculo O Jardim das Cerejeiras, de Anton Tchekhov. Em 2026, a companhia inicia o desenvolvimento de um novo projeto teatral, atualmente em fase de estudos e pesquisas. Ao longo de 14 anos, ela acumula papéis em mais de uma dezena de espetáculos.



Entre os trabalhos que ganham novo fôlego está o espetáculo O ovo e a galinha, adaptação do conto de Clarice Lispector, que entra agora em uma nova etapa de circulação, com apresentações previstas no Teatro Oficina e a possibilidade de uma temporada no Festival Fringe de Edimburgo. Para Ana, a arte ocupa um lugar essencial na sociedade. “A arte é o espaço da invenção, da surpresa, da excitação criativa. É onde regeneramos o nosso interesse pela vida e por tudo que é humano”, diz.



A atriz também vê seu trabalho nas diferentes linguagens como campos complementares de investigação artística. “O ator ocupa lugares distintos em cada linguagem, mas todas me interessam profundamente”, conclui.