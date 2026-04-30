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Ana Hartmann fala sobre trabalho em filme protagonizado por Gabriel Leone

Ela interpreta Viviane em "Barba ensopada de sangue", longa em cartaz nos cinemas, dirigido por Aly Muritiba

Ana Hartmann, atriz - (crédito: Fabio Audi)
Ana Hartmann, atriz - (crédito: Fabio Audi)

Após marcar seu nome no streaming, com as séries Reality Z (Netflix) e Rio Connection (Globoplay), te na tevê com Onde nascem os fortes (TV Globo), Ana Hartmann vive um momento especialmente significativo. Ela interpreta Viviane em Barba ensopada de sangue, longa-metragem em cartaz nos cinemas, dirigido por Aly Muritiba, baseado no livro homônimo de Daniel Galera, protagonizado por Gabriel Leone. Antes disso, ela esteve presente no filme O pastor e o guerrilheiro, com direção de José Eduardo Belmonte, lançado em 2022. 

“Minha trajetória é marcada pela colaboração com artistas que são apaixonados pelo trabalho do ator. Estou nesse ofício porque gosto de trabalhar com gente ousada, e que gosta de desafiar as percepções do público e as estruturas do que entendemos por sociedade. Tanto o comercial quanto o autoral me interessam: em todos formatos, podemos encontrar nuances de revolta e transformação”, afirma.

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Trajetória no teatro

No teatro, campo central de sua formação e pesquisa, Ana traz uma trajetória ligada ao Teatro Oficina, onde desenvolveu ao longo dos anos uma atuação marcada pela entrega, experimentação e rigor. Mais recentemente esteve em cartaz com a Companhia da Memória no espetáculo O Jardim das Cerejeiras, de Anton Tchekhov. Em 2026, a companhia inicia o desenvolvimento de um novo projeto teatral, atualmente em fase de estudos e pesquisas. Ao longo de 14 anos, ela acumula papéis em mais de uma dezena de espetáculos.

Entre os trabalhos que ganham novo fôlego está o espetáculo O ovo e a galinha, adaptação do conto de Clarice Lispector, que entra agora em uma nova etapa de circulação, com apresentações previstas no Teatro Oficina e a possibilidade de uma temporada no Festival Fringe de Edimburgo. Para Ana, a arte ocupa um lugar essencial na sociedade. “A arte é o espaço da invenção, da surpresa, da excitação criativa. É onde regeneramos o nosso interesse pela vida e por tudo que é humano”, diz.

A atriz também vê seu trabalho nas diferentes linguagens como campos complementares de investigação artística. “O ator ocupa lugares distintos em cada linguagem, mas todas me interessam profundamente”, conclui.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/04/2026 09:43
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