Melodrama contemporâneo e reencontro de gigantes marcam "Quem ama cuida"

Quem ama cuida, nova novela da TV Globo, chega ao horário das 21h, nesta segunda-feira (18/5), substituindo o fenômeno Três Graças e prometendo manter o público envolvido com um melodrama contemporâneo que mistura romance, suspense, vingança e superação. A trama é assinada por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, e tem direção artística de Amora Mautner.

Ambientada em uma São Paulo devastada por uma grande enchente, a história acompanha Adriana, vivida por Letícia Colin, uma fisioterapeuta que vê sua vida ruir em questão de horas. Demitida do emprego e surpreendida por uma inundação que destrói sua casa, ela perde também o marido, Carlos, interpretado por Jesuíta Barbosa, arrastado pelas águas em uma sequência que promete marcar o primeiro capítulo. Forçada a recomeçar em um abrigo, Adriana conhece Pedro, personagem de Chay Suede, um advogado idealista que se tornará peça fundamental em sua trajetória.

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A vida da protagonista muda novamente quando ela passa a trabalhar na casa do empresário Arthur Brandão, papel de Antonio Fagundes. Solitário e em constante conflito com a própria família — formada pelos ambiciosos Pilar, interpretada por Isabel Teixeira; Ulisses, vivido por Alexandre Borges; e a sofisticada Silvana, defendida por Belize Pombal — Arthur desenvolve uma relação de confiança com Adriana que culmina em uma proposta inesperada: um casamento por conveniência, pensado como forma de protegê-la e também de impedir que seus parentes herdem sua fortuna.

O enredo de Quem ama cuida ganha contornos de suspense quando Arthur é assassinado na noite do próprio casamento. Última pessoa a vê-lo com vida e herdeira de seus bens, Adriana torna-se a principal suspeita pelo crime. Condenada e afastada do homem que ama, ela retorna seis anos depois em liberdade condicional, determinada a provar sua inocência e recuperar o tempo perdido. Nesse percurso, além do reencontro com Pedro, a protagonista se envolverá com novos personagens vividos por Renato Góes e Ricardo Teodoro, ampliando o campo emocional e romântico da narrativa.

Adriana (Leticia Colin) é a protagonista em busca de justiça (foto: Globo/Divulgação)

Força, resistência e justiça

Para os autores, a essência da trama está na força feminina e na capacidade de resistência diante das injustiças. "Ela é capaz de enfrentar a vida por ela mesma e pelos seus. A novela tem uma grande história de amor entre Adriana e Pedro, e um grande mistério, pois teremos um 'quem matou?'", adianta Walcyr Carrasco. Claudia Souto reforça o caráter humano da protagonista. "Ela é uma mulher do povo, que lutou muito por tudo que conquistou. Ela tem a cura nas mãos, não só pela profissão, mas porque ela cuida mesmo, abraça, acolhe. Uma grande injustiça atravessa a vida dessa mulher e a afasta de seu grande amor", acrescenta.

À frente da direção artística, Amora Mautner aposta no poder do melodrama clássico aliado a elementos contemporâneos para conquistar o telespectador. "O público vai se envolver com todas as armações que as famílias podem enfrentar quando o assunto é herança, e isso é só o início da história. Temos um clássico melodrama, com ideias muito originais, o DNA de Walcyr Carrasco, agora também com as 'tintas' da maravilhosa Claudia Souto trazendo sua experiência. Vem mais novelão por aí", celebrou a diretora, destacando que a obra carrega todos os arquétipos da boa novela: gancho, emoção e humor. "Dopamina, oxitocina, endorfina", enumerou, brincando com os hormônios das emoções.

Pilar, a grande vilã, será vivida por Isabel Teixeira (foto: Globo/ Manoella Mello)

Encontro de veteranos

O clima entre o elenco é de entusiasmo. Um dos destaques é o reencontro em cena de dois gigantes da dramaturgia brasileira: Tony Ramos e Antonio Fagundes, que voltam a atuar juntos após mais de três décadas. "Personagens ricos em um texto rico. Essa novela vai fazer muito sucesso. Triângulo mágico: amor, paixão e suspense, além do humor e o olhar para a gente brasileira", declarou Tony Ramos, que interpreta Otoniel, avô da protagonista.

Antonio Fagundes, por sua vez, refletiu sobre a complexidade de seu personagem. "Eu me identifico com o Arthur no sentido de ter me tornado quem eu sou, mas, ao contrário dele, sempre tive o afeto da minha família", disse o ator, destacando o contraste entre sua trajetória pessoal e a solidão do milionário que sustenta parentes ambiciosos.

Mocinha da trama, Letícia Colin destacou o orgulho de assumir um papel central na faixa mais nobre da televisão brasileira. "Mocinha pode ser inesquecível, pode mostrar coragem na sua busca pela justiça. Os valores da Adriana são muito belos. Eu me identifico com essa união, com o elo familiar e com a batalha conjunta das gerações diferentes", afirmou a atriz, que revelou ter pedido para fazer testes para viver a personagem após encarar duas vilãs consecutivas.

O elenco reúne ainda nomes consagrados como Dan Stubach, Nathalia Dill, Flávia Alessandra, Mariana Ximenes, Isabela Garcia, Deborah Evelyn, Tatá Werneck, Agatha Moreira, Rainer Cadete, Fernanda Marques, José Loreto, Rodrigo Fagundes, Jeniffer Nascimento, João Vitor Silva, Rosi Campos, Guilherme Piva, Tatiana Tirbúrcio, Henrique Barreira, Mariana Sena, Allan Souza Lima, Igor Rickly, Gui Ferraz, Alan Rocha, Pedro Alves, Pri Helena e Bruno de Mello, formando um time que promete dar corpo a conflitos familiares intensos e histórias de amor atravessadas por dilemas morais.

Superprodução

Além do drama humano, a produção chama atenção pela grandiosidade técnica. Para o primeiro capítulo, a equipe recriou uma enchente com alto grau de realismo, gravando em locações icônicas da São Paulo, como a Avenida Paulista e o MASP, além de construir cenários submersos em uma piscina olímpica no Parque Olímpico de Deodoro. O resultado é uma sequência que promete impactar o público logo nos primeiros minutos da história.

Quem ama cuida chega cercada de expectativa e com a missão de manter o alto nível de audiência do horário nobre. Apostando em personagens fortes, conflitos familiares e um mistério central capaz de prender o espectador noite após noite, a nova novela das nove aposta em uma combinação clássica — emoção, romance e suspense — para conquistar o coração do público brasileiro e inaugurar um novo capítulo na dramaturgia contemporânea da televisão.