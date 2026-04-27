"Quem ama cuida", próxima das 21h, reúne veteranos em melodrama clássico

A primeira ação promocional da nova novela das 21h da TV Globo, Quem ama cuida, reuniu, nesta segunda-feira (27/4), um time de peso do teatro e da televisão brasileira. Nomes como Antonio Fagundes, Letícia Colin, Chay Suede, Isabel Teixeira, Tony Ramos, Alexandre Borges, Mariana Ximenes, Flavia Alessandra, Dan Stulbach, Belize Pombal e José Loreto marcaram presença no evento virtual com jornalistas, que também contou com a coautora Claudia Souto, a diretora artística Amora Mautner e os produtores Isabel Ribeiro e Maurício Quaresma.

A trama, assinada por Claudia Souto em parceria com Walcyr Carrasco, promete unir melodrama clássico a questões contemporâneas. A história acompanha Adriana (Letícia Colin), que perde tudo durante uma enchente em São Paulo — incluindo o marido (Jesuíta Barbosa). Forçada a recomeçar em um abrigo, ela conhece o advogado idealista Pedro (Chay Suede) e, mais tarde, torna-se fisioterapeuta do milionário solitário Arthur Brandão (Antonio Fagundes).

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Da amizade entre Adriana e Arthur surge uma inusitada proposta de casamento amigável. Comovido pela união e afeto da família da jovem, o ricaço decide torná-la sua herdeira — decisão que desperta a fúria de sua irmã, Pilar (Isabel Teixeira). O enredo ganha contornos de suspense quando Arthur é assassinato no dia do próprio casamento, e Adriana passa a ser acusada pelo crime.

“É uma novela que fala diretamente ao coração do brasileiro. Fala de justiça e de como enfrentar as injustiças da vida”, definiu Claudia Souto, que celebra sua quarta parceria com Walcyr Carrasco, agora como criadora em conjunto. “É um novelão, cheio de emoção, sobre famílias — uma que não se ajusta nos valores e afetos, outra que se reconhece na união — e as várias configurações do que é família hoje”, completou.

Adriana (Leticia Colin) é a protagonista em busca de justiça (foto: Globo/Divulgação)

A força do melodrama

A diretora artística, Amora Mautner, destacou a força do gênero. “O melodrama nunca esteve tão em alta no mundo, ganhando prêmios internacionais. Os arquétipos têm essa função de capturar o público. A novela tem todos eles: gancho, emoção e humor. Dopamina, oxitocina, endorfina”, enumerou, brincando com os hormônios das emoções.

Em quase todos os depoimentos, uma declaração unânime na equipe: a honra de estar em uma produção que reúne, após 36 anos, Tony Ramos e Antonio Fagundes. Os dois atores veteranos da dramaturgia brasileira estiveram juntos em cena pela última vez em 1990, quando fizeram Rainha da sucata.

"Tony Ramos mostrou confiança no sucesso da produção. “Personagens ricos em um texto rico. Essa novela vai fazer muito sucesso. Triângulo mágico: amor, paixão e suspense, além do humor e o olhar para a gente brasileira”, disse o veterano, lembrando os 62 anos da teledramaturgia no país. “Acreditamos muito nesse gênero e no sucesso dessa nova produção.”

Antonio Fagundes, intérprete do milionário Arthur, fez uma reflexão pessoal sobre o personagem. “Eu me identifico com o Arthur no sentido de ter me tornado quem eu sou, mas ao contrário dele, sempre tive o afeto da minha família”, disse o ator veterano, estabelecendo um contraste entre sua trajetória e a do homem solitário que sustenta os parentes sem receber amor em troca.

Fagundes lamentou o fato de seu personagem morrer no início da novela. Por sua vez, Tony declarou: "Já fizemos abaixo-assinado para o Fagundes continuar. Ele voltará em flash backs".

Pilar, a grande vilã, será vivida por Isabel Teixeira (foto: Globo/ Manoella Mello)

Força feminina

Letícia Colin, intérprete da protagonista, rebateu a expectativa de quem a conhece por vilãs de grande destaque. “Mocinha pode ser inesquecível, pode mostrar coragem na sua busca pela justiça. Os valores da Adriana são muito belos. Eu me identifico com essa união, com o elo familiar, com a batalha junta das gerações diferentes”, afirmou a atriz, que pediu para fazer o teste para o papel. “Tem gosto de conquista diferente”, completou ela, que viverá par romântico com Chay Suede na terceira parceria da dupla em novelas.

Vinda de uma personagem popular e do bem em Vale tudo, Belize Pombal descreveu sua personagem — a primeira rica e sofisticada nas telenovelas — como uma mulher bem-sucedida e cheia de camadas. “Silvana é uma mulher bem-sucedida, corajosa, que tem um amor intenso pelo filho e por si mesma, tem um guarda-roupas maravilhoso e uma caracterização incrível, é uma mulher forte, sagaz e destemida. Desafiadora, com muitas possibilidades. Esse processo de construção não acaba, investigações constantes, diferente de tudo o que eu fiz”, revelou a atriz.

Isabel Teixeira, que vive a antagonista Pilar, celebrou a oportunidade de contracenar com nomes como Antonio Fagundes e Tony Ramos. Sobre sua personagem — irmã do milionário que vê a herança ameaçada —, a atriz não antecipou os conflitos que virão, especialmente no romance que viverá com Yuri, interpretado por José Loreto, mas destacou o prazer em estar no projeto. "É muita gente boa reunida", resumiu.

Quem também falou sobre o envolvimento de sua personagem com um homem mais jovem foi Mariana Ximenes. Ela abordou os dilemas de Dora em relação à família e ao afeto, já que ela será casada com o personagem de Dan Stulbach e terá um envolvimento afetivo com o sobrinho dele, vivido por Henrique Barreira. “As mulheres são livres, mas há esse conflito da família, e ela é uma mulher família, tem o respeito pelo casamento, mas o sentimento acontece, e aí vem o conflito. Quando vem o amor, como não dar vazão a ele? Eu sou feminista e defendo as mulheres”, declarou.

Flavia Alessandra, que interpreta a personagem Fábia, destacou o desafio de viver uma mulher ancorada no realismo, algo distinto de seus trabalhos anteriores com Walcyr Carrasco, como Sandra em Eta mundo melhor!, Cristina em Alma gêmea e Naomi, a robô de Morde & assopra. "Fábia está no realismo, venho da parceria com o Walcyr de outro lugar. É um desafio, porque ela é de princípios muito avessos ao meu, então dar naturalidade às falas de forma realista é mais difícil", explicou a atriz, ressaltando a importância de construir uma personagem com valores opostos aos seus. Ela também celebrou a estreia em uma novela das nove sob a direção de Walcyr Carrasco, agora no "combo" com a coautora Claudia Souto. Ela trabalhou com a dupla em Caras & bocas e Morde & assopra.





