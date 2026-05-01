MC Brinquedo se converte e anuncia fim da carreira no funk

O funkeiro MC Brinquedo anunciou, na última quinta-feira (30/4), o encerramento de sua carreira no funk. O artista, que ganhou projeção nacional ainda na infância, afirmou ter se convertido ao cristianismo e decidiu se afastar dos palcos.

Em vídeo publicado nas redes sociais, único conteúdo mantido após apagar todas as postagens anteriores, Vinicius Ricardo de Santos Moura compartilhou uma carta aberta em que detalha os motivos da decisão. Segundo ele, a escolha está ligada a uma busca pessoal por sentido e equilíbrio emocional.

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“Com a maior paz que eu já senti em toda a minha vida, eu venho comunicar publicamente que estou encerrando a minha carreira no funk”, afirmou.

No depoimento, o cantor relembra o início precoce na música e o impacto da fama em sua trajetória. Ele destacou que, apesar do sucesso, enfrentou dificuldades longe dos holofotes.

“Comecei a cantar ainda criança, com o coração cheio de vontade de viver tudo o que o mundo pudesse me oferecer. E ele me ofereceu muito: me deu nome, fama, multidão e também tropeços”, disse.

O artista também falou sobre o que descreveu como o “vazio da fama”, indicando que a exposição pública não foi suficiente para suprir questões pessoais.

“São os erros que ninguém vê na foto, as noites que ninguém posta e o vazio que nenhum hit consegue preencher”, completou.

Carreira

MC Brinquedo se tornou um dos nomes mais conhecidos do funk paulista por volta de 2014, ainda adolescente. Com visual marcante, especialmente pelos cabelos coloridos, acumulou milhões de visualizações nas plataformas digitais e consolidou sua presença na cena musical.

O cantor integrou o casting da GR6 Explode, uma das principais produtoras do gênero no país, e participou de projetos com artistas do funk e do trap.

Nos últimos anos, vinha sinalizando uma mudança de direcionamento artístico, com músicas de tom mais reflexivo e colaborações variadas. Agora, afirma encerrar definitivamente o ciclo no funk para seguir um novo caminho pessoal e espiritual.