O aplicativo Kwai divulgou o lançamento do reality Casa do Kwai, o primeiro programa de confinamento produzido em vídeos verticais. A atração contará com dez participantes, sendo sete ex-BBBs e três influenciadores digitais.
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Elenco confirmado:
- Ex-BBBs: Cida Santos (campeã do BBB 4), Lia Khey e Dicesar (BBB 10), Clara Aguilar (BBB 14), Ayrton e Kaysar Dadour (BBB 18) e Lucas Luigi (BBB 24).
- Influenciadores: Jaqueline Santos, Laise Muricy e Sonic Rodrigues.
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Dinâmica do programa
- Confinamento: de 4 de maio a 2 de julho, em uma casa no interior de São Paulo.
- Exibição: episódios publicados no Kwai três vezes por semana, mostrando a rotina e os desafios dos participantes.
Esse formato reforça a tendência de unir o universo dos realities tradicionais com a linguagem das redes sociais, aproximando ainda mais os fãs dos participantes.
O texto Casa do Kwai: novo reality terá ex-BBBs no elenco foi publicado primeiro no Observatório da TV.
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postado em 30/04/2026 23:55