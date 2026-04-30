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Casa do Kwai: novo reality terá ex-BBBs no elenco

Reality em vídeos verticais acontece em casa no interior de São Paulo

A atração contará com dez participantes, sendo sete ex-BBBs e três influenciadores digitais. - (crédito: Divulgação/Kwai)
A atração contará com dez participantes, sendo sete ex-BBBs e três influenciadores digitais. - (crédito: Divulgação/Kwai)

O aplicativo Kwai divulgou o lançamento do reality Casa do Kwai, o primeiro programa de confinamento produzido em vídeos verticais. A atração contará com dez participantes, sendo sete ex-BBBs e três influenciadores digitais.

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Elenco confirmado:

  • Ex-BBBs: Cida Santos (campeã do BBB 4), Lia Khey e Dicesar (BBB 10), Clara Aguilar (BBB 14), Ayrton e Kaysar Dadour (BBB 18) e Lucas Luigi (BBB 24).
  • Influenciadores: Jaqueline Santos, Laise Muricy e Sonic Rodrigues.

  • Leia também: Brasiliense participa de seleção para reality nos EUA, do Prime Video

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Dinâmica do programa

  • Confinamento: de 4 de maio a 2 de julho, em uma casa no interior de São Paulo.
  • Exibição: episódios publicados no Kwai três vezes por semana, mostrando a rotina e os desafios dos participantes.

Esse formato reforça a tendência de unir o universo dos realities tradicionais com a linguagem das redes sociais, aproximando ainda mais os fãs dos participantes.

O texto Casa do Kwai: novo reality terá ex-BBBs no elenco foi publicado primeiro no Observatório da TV.

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Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 30/04/2026 23:55
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