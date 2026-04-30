A atração contará com dez participantes, sendo sete ex-BBBs e três influenciadores digitais. - (crédito: Divulgação/Kwai)

O aplicativo Kwai divulgou o lançamento do reality Casa do Kwai, o primeiro programa de confinamento produzido em vídeos verticais. A atração contará com dez participantes, sendo sete ex-BBBs e três influenciadores digitais.

Elenco confirmado:

Dinâmica do programa

Confinamento: de 4 de maio a 2 de julho, em uma casa no interior de São Paulo.

Exibição: episódios publicados no Kwai três vezes por semana, mostrando a rotina e os desafios dos participantes.

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Esse formato reforça a tendência de unir o universo dos realities tradicionais com a linguagem das redes sociais, aproximando ainda mais os fãs dos participantes.

O texto Casa do Kwai: novo reality terá ex-BBBs no elenco foi publicado primeiro no Observatório da TV.