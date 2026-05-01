Atriz de Guerreiros do Sol estreia como diretora e vence festival em Hollywood - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A atriz e cantora Mayana Neiva está de volta às telinhas em Guerreiros do Sol, novela do Globoplay que estreou no último dia 22 de abril, na Globo.

Além dos trabalhos nas telinhas, a artista apresentou ao público internacional o documentário Onde Eu Começo?, responsável pela sua estreia como diretora, durante o Beverly Hills Film Festival, em uma sessão realizada no tradicional Chinese Theatre, em Hollywood, em Los Angeles. A exibição aconteceu no dia 13 de abril.

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Na história, Mayana Neiva retorna ao sertão da Paraíba, terra onde nasceu, e revisita lembranças da família e momentos importantes de sua vida. O filme reúne fotografias, imagens antigas e relatos íntimos, criando um retrato sensível sobre pertencimento e reconexão com as próprias raízes.

O projeto audiovisual foi premiado no festival e conquistou o troféu de Melhor Documentário Curta-Metragem pelo Júri Popular, o que consolidou a nova fase de Mayana no cinema. O prêmio representa um passo importante na sua carreira, e amplia a visibilidade do cinema brasileiro em um dos eventos independentes mais tradicionais de Hollywood.

Ao descrever a produção do filme, Mayana Neiva destacou que a obra surgiu de um sentimento profundo de retorno a si mesma. "Às vezes é preciso refazer a curva do tempo, para entender onde a gente começa, o que é nosso, de verdade. Quando percebi que estava longe demais de mim, eu senti que era tempo de voltar", afirmou.

Além do cinema, e na TV, em Guerreiros do Sol, Mayana Neiva também segue em cartaz nos palcos com o espetáculo Tá Tudo Aqui Dentro, em que aborda temas ligados ao feminino e à sensibilidade.