Ramille manda a real sobre suposto romance com Filipe Bragança: "Focados"





Ramille, a Sinara de Coração Acelerado, comentou sobre o suposto romance com Filipe Bragança, o João Raul da trama. A global confessou que eles estão se "conhecendo".

"Sou uma pessoa um pouco mais reservada. Gosto de focar no meu trabalho, mas estamos nos conhecendo. Só que ele, assim como eu, é bem discreto. Estamos focados no trabalho, e isso é o mais importante para a gente agora. Tivemos pouca troca antes da novela, mas o momento agora é de dedicação total ao projeto. Nos conhecemos mesmo em "Coração Acelerado", comentou em entrevista para coluna Play, do jornal O Globo.

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A atriz também comentou sobre a sua personagem na trama sertaneja, em que ela classifica como uma "vilãzinha".

"Não acho que a Sinara é uma pessoa perdida; eu a vejo como uma vilãzinha. Ela passa por cima de quem for para conseguir o que quer, manipula, bota lenha na fogueira e espera o circo pegar fogo só para sair como a gloriosa que resolveu tudo. É uma mulher ambiciosa que não se enxerga naquele lugar e sente que Caturama é pouco para ela. O espelho dela é a Zilá, que saiu do mesmo lugar e se tornou poderosa", opinou.