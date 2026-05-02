Furação Shakira deve agitar 2 milhões de pessoas em Copacabana

Esta é a terceira edição do show que trouxe ao Brasil as cantoras Lady Gaga e Madonna - (crédito: Divulgação)

Rio de Janeiro — Após muita expectativa, chegou o grande dia em que a cantora colombiana Shakira faz um show único e gratuito na Praia de Copacabana. A expectativa é de que mais de 2 milhões de pessoas acompanhem a apresentação histórica, com uma estrutura inédita na orla carioca. Esta é a terceira edição do show que trouxe ao Brasil as cantoras Lady Gaga e Madonna.

Neste ano, o evento Todo Mundo no Rio tem o maior palco já montado no local. Com 1.345 metros quadrados de área total, o palco conta com uma passarela de 25 metros e 500 m² de painéis de LED. Para melhorar a visibilidade do público, a base da estrutura foi elevada a 2,20 metros acima da areia. Ao longo da orla, 16 torres de som e vídeo, cada uma com telões de 45 m², vão ampliar o alcance da apresentação.

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Fora da praia, o tradicional painel de boas-vindas está instalado no Túnel Engenheiro Coelho Cintra, que liga os bairros de Botafogo e Copacabana. O painel tem 74,5 metros de largura por 10 metros de altura. Produzido em mídia vinílica com impressão digital de alta resolução, o material será posteriormente doado a ONGs e cooperativas de reaproveitamento.

Marcando a sétima passagem da filha ilustre de Barranquilla pelo Brasil (incluindo um Rock in Rio e o encerramento da Copa Fifa de 2014 no Maracanã), o show da turnê Las mujeres ya no lloran está previsto para as 21h45, com duração aproximada de duas horas e meia. O evento, no entanto, começa às 17h45, no Corona Sunset, e terá os Djs Vintage Culture e Maz na abertura, antes da entrada da cantora, além do duo de Papatinho e Melody após a apresentação. O show terá transmissão ao vivo pela TV Globo, além dos canais Multishow e Globoplay.

Investimento e retorno

No último domingo, fãs de Shakira lotaram o calçadão da Praia de Copacabana para um aulão de dança com a coreografia de Waka Waka, hit da Copa do Mundo de 2010 que continua fazendo sucesso mais de uma década depois. A atividade foi organizada pelos produtores do show, em frente ao Copacabana Palace, em área fechada pela Prefeitura do Rio como espaço de lazer. O grupo também dançou Choka Choka, parceria recente de Shakira com Anitta.

De acordo com o Diário Oficial do Município, o show da cantora Shakira — que está em solo brasileiro desde a última quarta-feira e fez ensaio aberto ontem — vai custar cerca de R$ 15 milhões para a prefeitura. De acordo com estudo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro em parceria com a Riotur, o Todo Mundo no Rio deve movimentar quase R$ 800 milhões para a capital fluminense, levando em consideração gastos com hospedagem, alimentação, transporte e comércio.

Se a projeção se concretizar, Shakira vai impactar mais a economia do que Madonna e Lady Gaga, que movimentaram R$ 469 milhões e R$ 592 milhões, respectivamente, em 2024 e 2025. Segundo o estudo, estrangeiros vão gastar mais de R$ 600 por dia, enquanto os turistas brasileiros vão desembolsar mais de R$ 500 diariamente. Já quem for do Rio terá um gasto médio de R$ 140.

De acordo com os produtores, o número de reservas de passagens aéreas feitas por estrangeiros é 60% maior do que o registrado para o show de Madonna. Com mais de 13 mil reservas de turistas internacionais, o volume se aproxima do registrado no show de Lady Gaga (14.046 bilhetes emitidos).

A procura também aparece na rede hoteleira. Segundo levantamento do HotéisRio, a média de ocupação para o período do evento está em 80% na Zona Sul e 68% na cidade. Entre os visitantes estrangeiros, os argentinos lideram o ranking, seguido dos Estados Unidos, Uruguai, Chile e Colômbia.

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Para a comunicóloga, professora de espanhol e estudiosa da cultura latina Isabela Montes Guiaro, 30 anos, fazer parte desse evento vai além de um simples show. Fã de Shakira desde a infância, a paulistana esteve na apresentação que a colombiana fez no Rio, no ano passado, e viveu uma das situações mais traumáticas de sua vida. Ao retornar para a casa da amiga que a hospedou, ela foi assaltada. "Levaram meu celular e me bateram. Eu tive muitos transtornos para retornar para São Paulo e vi um dos momentos mais lindos da minha vida se tornar um trauma que durou meses", desabafa.

A história triste, porém, rendeu a realização de um sonho, hoje. Isabela relatou seu drama nas redes sociais e foi notada por uma das empresas patrocinadoras do Todo Mundo no Rio. "Ganhei o acesso à área vip e vou poder conferir bem de pertinho o show. E com total segurança desta vez", celebra ela, que acompanha a carreira da cantora desde o início. "Shakira marcou minha infância e me moldou profissionalmente", conclui.

Playlist

Na última sexta-feira, a artista pop lançou, nas plataformas digitais, a playlist Shakira no Rio: As melhores. A seleção reúne 30 músicas que funcionam como uma espécie de linha do tempo da trajetória e possivelmente um spoiler do que vem por aí hoje à noite. Misturando hits globais, faixas mais recentes e escolhas inesperadas, a seleção virou assunto entre fãs.

Entre as músicas, destaque para Hips don't lie, Whenever, wherever, La tortura (parceria com Alejandro Sanz), Chantaje (feat com Maluma), She wolf (Loba), Girl like me (com Black Eyed Peas), Rabiosa e as precursoras Estoy aqui, Antologia e Inevitable. "Quase lá, Rio! Preparando tantas surpresas para você: artistas convidados, novo guarda-roupa, músicas que você vai adorar ouvir. Mal posso esperar para estar lá. No maior altar do planeta!", postou Shakira, nas redes sociais.

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Em entrevista que foi ao ar no Fantástico, da TV Globo, no domingo, a cantora dedicou o show às mulheres latinas, cuja força ela exaltou, destacando a capacidade de chefiar lares sem deixar de lado a sensualidade e a felicidade. "As mulheres carregam uma responsabilidade, solucionam problemas, criam seus filhos. E sem deixar de lado a sensualidade, a alegria", afirmou. "Eu acho que vai ser o maior show da minha carreira", resumiu.

O evento celebra três décadas de uma conexão única entre a colombiana — que completou 49 anos em fevereiro — e o público brasileiro, iniciada em 1996. Além disso, a apresentação encerra em grande estilo a turnê mundial mais recente da cantora, que vem colecionando grandes feitos, como o reconhecimento do Guinness como artista hispânica com maior bilheteria de todos os tempos e a indicação para o Rock & Roll Hall of Fame.

*A convite da Ambev e da Bonus Track

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A loba na capital

Shakira realizou uma apresentação histórica em Brasília, em março de 2011, no estacionamento do Estádio Mané Garrincha, para cerca de 15 mil fãs como parte do Pop Music Festival. Durante essa visita, ela também se encontrou com a então presidente Dilma Rousseff no Palácio do Planalto para discutir projetos sociais. Além da música, a colombiana desenvolve um sério trabalho com a meta de levar educação pública de qualidade para crianças e adolescentes do seu país e criou, em 1997, a Fundação Pies Descalzos.