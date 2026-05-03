Show da Shakira celebra latinidade e força feminina em Copacabana

Show de Shakira em Copacabana - (crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

O show da colombiana Shakira na Praia de Copacabana adentrou a madrugada deste domingo (3/5). Após mais de duas horas de apresentação, ficou claro que a artista montou uma festa para celebrar o orgulho latino, a força feminina e a diversidade musical.

Por diversos momentos ao longo do show, Shakira fez questão de lembrar o quanto ama o Brasil. Levou ao palco artistas consagrados nacionalmente, como Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo.

A cantora não escondeu os "momentos difíceis" que enfrentou recentemente — em referência ao conturbado divórcio com o jogador Piqué — e fez questão de exaltar a força das mulheres. O encerramento com o hit She Wolf selou a certeza de que a colombiana dominou a noite em Copacabana.

Atraso e problemas familiares

O show da cantora colombiana Shakira, programado para a noite deste sábado (2/5) em Copacabana, no Rio de Janeiro, sofreu um atraso por conta de uma intercorrência familiar.

De acordo com uma fonte da equipe de realização do evento ao Correio, o pai da cantora teve um mal-estar, e ela foi informada pouco antes de entrar no palco. A artista pediu tempo para se recuperar antes de iniciar a performance.

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 03/05/2026 01:33
