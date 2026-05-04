



Bianca Comparato atualmente pode ser vista em Avenida Brasil (2012). A novela, que atualmente está em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo, contou com a atriz, que interpretou Betânia, a falsa Rita (Débora Falabella).

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista relembrou o trabalho na trama de João Emanuel Carneiro. "É muito bom revisitar a Betânia. Nunca esperamos o sucesso que foi, de parar a rua e impactar as discussões sociais", disse.

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"Até hoje"

Bianca Comparato ainda contou que, até hoje, é lembrada pelo trabalho na novela – que ganhará continuação no ano que vem, na faixa das nove da Globo, cerca de 15 anos depois: "Até hoje, muita gente me aborda por causa dela. Agora que voltou ao ar, é impressionante: recebo comentários o tempo inteiro", confessou.

Além da reprise, Bianca Comparato estreou recentemente na novela vertical Quem é o Pai do Meu Bebê?, do Globoplay. O projeto, inclusive, é o segundo do formato em sua carreira: "Para dar certo, o modelo de negócio tem que ser ágil: filmado e lançado rápido. Gravamos tudo de uma vez, normalmente em dez dias para cada 100 minutos", disse.

O texto Bianca Comparato revela impacto na carreira após trabalho em Avenida Brasil: Até hoje foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.