Série brasileira mais longa da história já tem nova temporada confirmada

Com esse lançamento, a série se torna oficialmente a produção de ficção mais longeva do audiovisual brasileiro, somando 60 episódios ao longo de quase uma década desde sua estreia na Fox Premium em 2018 - (crédito: Divulgação/Disney )

Impuros estreou no Disney+ nesta quinta-feira (1º/5), em pleno feriado do Dia do Trabalhador, com todos os dez episódios da sexta temporada disponíveis de uma vez.

Com esse lançamento, a série se torna oficialmente a produção de ficção mais longeva do audiovisual brasileiro, somando 60 episódios ao longo de quase uma década desde sua estreia na Fox Premium em 2018.

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O marco vem acompanhado do início das filmagens da sétima temporada, que já começaram no Rio de Janeiro, uma estratégia rara no mercado brasileiro que indica que o Disney+ não quer deixar esfriar o interesse pelo universo da série.

O que acontece na sexta temporada

A nova leva de episódios retoma exatamente de onde a quinta parou: Evandro (Raphael Logam) sob a mira de Inês e Afonso, enquanto o carro onde Geise (Lorena Comparato) e a família estavam é explodido em um atentado.

Do outro lado, Victor Morello (Rui Ricardo Diaz) se alia à filha Inês (Karize Brum), ao marido dela Afonso (João Vitor Silva) e a um grupo de ex-policiais milicianos para tentar desbancar o tráfico nas comunidades cariocas, em uma coalizão frágil em que cada um está movido por interesses próprios.

A principal novidade do elenco é Bruno Gagliasso, que entra como Playboy, o novo e violento líder do Comando, e se torna rapidamente um rival à altura de Evandro.

Em coletiva de imprensa, o ator falou sobre o que o atraiu para o papel. "Os personagens são humanos. Independente de matar, eles erram, eles choram, não tem herói, não tem vilão. Isso é maravilhoso, porque nós somos assim."

O próprio diretor René Sampaio afirmou que a sexta é a melhor temporada de toda a série. Ele dive a direção com Tomás Portella e Tatiana Fragoso, mesma equipe das temporadas anteriores.

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O que vem pela frente

As filmagens da sétima temporada começaram em abril, no Rio de Janeiro, com o elenco principal de volta e reforços de peso: Maitê Proença, Raquel Villar, Erom Cordeiro, Érico Brás e Faíska Alves entram para o elenco.

Segundo o roteirista Tomás Portella, os roteiros de Impuros nunca são escritos com um ponto final definitivo, a ideia sempre é deixar ganchos que criem pontes naturais para a próxima fase.

Além da sétima temporada, há ainda um longa-metragem derivado da série em desenvolvimento, ainda sem data confirmada.

As seis temporadas de Impuros estão disponíveis no Disney+.