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Marvel Tokon: jogo de luta introduz Hulk e Pantera Negra ao elenco

Ao todo, game já conta 14 personagens, entre heróis e vilões

Os Vingadores de Marvel Tokon, tem menos heróis do que as formações tradicionais, inovando em priorizar Shuri, ao invés de Thor, por exemplo. - (crédito: Reprodução/Arc System Works)
Os Vingadores de Marvel Tokon, tem menos heróis do que as formações tradicionais, inovando em priorizar Shuri, ao invés de Thor, por exemplo. - (crédito: Reprodução/Arc System Works)

Uma nova prévia de "Marvel Tokon: Fighting Souls" trouxe a formação dos Vingadores no jogo, com Capitão América, Homem de Ferro, Hulk e a Pantera Negra. Os heróis terão de combater a vilã do jogo, "The Promoter". Anteriormente, haviam sido divulgados dois trailers com as equipes que vão estar no jogo, "Os Incríveis Guardiões" e "Os Inquebráveis X-Men". 

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O Gigante Esmeralda e a Rainha de Wakanda também compõem o elenco, que agora totaliza 14 lutadores. Nas redes sociais, o estúdio ainda divulgou uma lista com todos os personagens, além de dar uma pequena noção do que podem ser os próximos times. Um time será liderado pelo Motorista Fantasma e outro, comandado pelo Doutor Destino, que deve trazer um grupo seleto de vilões.

O título é produzido pelo estúdio japonês Arc System Works, responsável pela franquia "Guilty Gear" e por "Dragon Ball, FigtherZ. O jogo é uma parceria com a Marvel e vai contar com lutas de até 4x4, trazendo personagens clássicos do estúdio para lutar. 

Marvel Tokon: Fighting Souls chega em 6 de agosto deste ano para PlayStation 5 e PC.

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Khalil Santos

Repórter Júnior

Formado em jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). Atua desde 2022 como repórter multimídia do Correio Braziliense, o primeiro jornal de Brasília. Participou de coberturas importantes como as eleições de 2022 e

Por Khalil Santos
postado em 03/05/2026 11:45
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