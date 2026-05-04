Marcus Buaiz usou as redes sociais neste último domingo (3/5), e emocionou os seguidores ao celebrar o primeiro ano de casamento com Isis Valverde.
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Através do Instagram, o empresário compartilhou um vídeo com um resumo de como foi o casamento deles, que aconteceu em Jarinu, no interior de São Paulo, e, na legenda do post, descreveu seu sentimento pela atriz.
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"O tempo só confirmou o que eu senti desde o início: você é de verdade. No jeito que ama, no jeito que cuida, no jeito que sustenta tudo ao seu redor. Isso não se ensina. Não se força. Casamento é construção. É decisão todos os dias. Estar juntos por opção não tem preço. E juntos, somos imbatíveis. Feliz um ano. Amo você", declarou Marcus Buaiz.
Nas imagens, o casal surgiu trocando as alianças, além de imagens da festa do casório, com direito a beijos apaixonados e os filhos deles. Isis é mãe de Rael, de 7 anos, fruto da relação anterior com o modelo André Resende, e Marcus é pai de José Marcus, de 14, e João Francisco, de 11, do casamento que teve com Wanessa Camargo.
O texto Marcus Buaiz celebra primeiro ano de casamento com Isis Valverde com rara declaração na web foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.