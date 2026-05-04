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Amora Mautner reage sobre fama polêmica nos bastidores da Globo

Amora Mautner descartou a a fama de de durona nos set de gravações

Amora Mautner reage sobre fama polêmica nos bastidores da Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Amora Mautner reage sobre fama polêmica nos bastidores da Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Amora Mautner é a diretora de Quem Ama Cuida, nova novela das nove da Globo, que estreia no próximo dia 18 de maio, no lugar de Três Graças. A profissional abriu o jogo sobre as expectativas para o novo trabalho no horário nobre.

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Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, ela celebrou a oportunidade de repetir a parceria com Walcyr Carrasco, que divide a autoria da trama com Claudia Souto, e com quem trabalhou em A Dona do Pedaço (2019) e Verdades Secretas 2 (2021).

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"Muito do cinema pode vir para o melodrama. E acho que essa novela é exatamente isso: um melodrama sem medo de ser melodrama", adiantou Amora Mautner. "Eu faço novela popular, não quero ser cabeça. Quero falar para 40 milhões todos os dias", declarou a diretora.

"Sou profissional"

Em meio aos rumores e relatos que surgem na redes sociais acerca do seu comportamento nos bastidores, Amora Mautner descarta a fama de de durona nos set de gravações. "Mocinha tem que sofrer, sem isso a novela não anda. Eu sou profissional do set para dentro. Fora, eu amo todo mundo. Meu elenco é minha família", pontuou.

O texto Amora Mautner reage sobre fama polêmica nos bastidores da Globo: Sou profissional foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 04/05/2026 10:26 / atualizado em 04/05/2026 10:27
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