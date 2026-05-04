Luan Santana retorna a Brasília para celebração dos 18 anos de carreira

O cantor Luan Santana retorna a Brasília com a turnê Registro Histórico, projeto que revisita a trajetória do cantor ao longo de quase duas décadas de carreira. O show ocorre no dia 10 de outubro, no Mané Garrincha, e a venda geral dos ingressos começa nesta terça-feira (5/5), pela plataforma Q2, às 12h.
A turnê percorre desde os primeiros sucessos que projetaram Luan Santana nacionalmente até músicas mais recentes que consolidaram sua presença nas paradas. A ideia é criar uma experiência que conecte memória e atualidade em um mesmo palco.
Clientes Elo têm direito à pré-venda de ingressos a partir desta segunda (4). As entradas variam entre R$ 130 e R$ 400 + taxas.
Serviço
Registro Histórico em Brasília
Dia 10 de outubro, no Mané Garrincha. Ingressos disponíveis pela plataforma Q2 ingressos. Pré-venda nesta segunda-feira (4/5), para clientes Elo. Venda geral nesta terça-feira (5/5).
