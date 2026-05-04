Luan Santana retorna a Brasília para celebração dos 18 anos de carreira

O cantor se apresenta no Mané Garrincha em outubro com a turnê Registro Histórico. A pré-venda dos ingressos abrirá nesta segunda-feira (4/5)

Luan Santana retorna a Brasília para celebrar 18 anos de carreira - (crédito: Divulgação)

O cantor Luan Santana retorna a Brasília com a turnê Registro Histórico, projeto que revisita a trajetória do cantor ao longo de quase duas décadas de carreira. O show ocorre no dia 10 de outubro, no Mané Garrincha, e a venda geral dos ingressos começa nesta terça-feira (5/5), pela plataforma Q2, às 12h.

A turnê percorre desde os primeiros sucessos que projetaram Luan Santana nacionalmente até músicas mais recentes que consolidaram sua presença nas paradas. A ideia é criar uma experiência que conecte memória e atualidade em um mesmo palco.

Clientes Elo têm direito à pré-venda de ingressos a partir desta segunda (4). As entradas variam entre R$ 130 e R$ 400 + taxas.

Serviço

Registro Histórico em Brasília

Dia 10 de outubro, no Mané Garrincha. Ingressos disponíveis pela plataforma Q2 ingressos. Pré-venda nesta segunda-feira (4/5), para clientes Elo. Venda geral nesta terça-feira (5/5). 

Por Madu Suhet
postado em 04/05/2026 12:42
