Depois de 10 anos, Beyoncé volta ao MET Gala; veja atrações

Beyoncé retorna ao evento após uma década sem pisar no tapete vermelho. Desde que foi confirmada, a presença da cantora é um dos momentos mais aguardados da noite - (crédito: Instagram/Reprodução (@beyonce))

Nesta segunda-feira (4/5), como já é tradição, será realizado o maior e mais aguardado evento global de moda, cultura e entretenimento, o Met Gala, no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. Com os convites extremamente restritos, o baile é liderado pela editora-chefe da Vogue, Anna Wintour, que será uma das anfitriãs, ao lado da atriz Nicole Kidman, a tenista Venus Williams e Beyoncé, que está na mira de todos os holofotes.

A artista retorna ao evento após uma década sem pisar no tapete vermelho. Desde que foi confirmada, a presença da cantora é um dos momentos mais aguardados da noite. Conhecida por transformar cada aparição pública em um espetáculo visual, Beyoncé não apenas veste moda, e, sim, performa conceitos.

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Em edições anteriores, os looks ajudaram a pautar tendências e reforçaram discussões sobre representatividade, poder feminino e identidade negra dentro da indústria fashion. A expectativa do público é de especialistas da alta costura, é de que seu retorno dialogue diretamente com o tema deste ano, Costume Art, como o dress code Fashion Is Art (Moda é Arte).

Propondo uma reflexão mais profunda, e explorando a moda como forma de arte e expressão do corpo humano, essa edição promete movimentar o tapete vermelho. O evento reúne artistas, estilistas, empresários e ícones da cultura pop, embora lista oficial de convidados seja revelada apenas poucas horas antes, já se aguardam presenças marcantes entre os 450 nomes confirmados.

Entre elas, Zendaya, que frequentemente viraliza com produções teatrais, Rihanna, conhecida por desafiar os padrões estéticos, Timothée Chalamet, que representa uma moda masculina mais fluida, e Kim Kardashian, que costuma apostar em looks que geram debate nas redes. Outros convidados para o Comitê Anfitrião são Zoë Kravitz, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, Lisa, Chloe Malle, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A’ja Wilson e Yseult.

Além de todo o espetáculo visual, o evento tem caráter beneficente. Toda arrecadação é destinada ao departamento de moda do museu. Em 2025, o baile levantou cerca de U$ 31 milhões, e ao longo dos anos, reforçando a importância da moda como patrimônio cultural e objeto de estudo acadêmico.

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Outro ponto que merece destaque é o impacto digital do evento. O Met Gala é um fenômeno global nas redes sociais, com milhões de interações em tempo real, cada look é analisado, criticado e transformado em conteúdo, o que amplia o alcance do evento para além da elite presente em Nova York. Plataformas como Instagram, TikTok e X, funcionam como extensões do tapete vermelho, divulgando o acesso ao evento mais exclusivo da moda.

Como assistir e acompanhar o evento

O baile não será transmitido, inclusive os convidados são proibidos de filmar e fotografar dentro do museu. O tapete vermelho será transmitido ao vivo, a partir das 19h, no horário de Brasília, pelos canais digitais da Vogue incluindo YouTube, TikTok e o site oficial.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

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