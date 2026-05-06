



João Vicente de Castro surpreendeu ao revelar que existe um ator famoso, conhecido por ser protagonista de novela, que é obcecado por Chay Suede, amigo pessoal do ator, que será o mocinho de Quem Ama Cuida, próxima das nove da Globo.

Durante participação no canal Não importa, de Gregório Duvivier, no YouTube, o artista detalhou: "É até bom falar isso aqui. Tem um outro ator, famoso e tal, que imita ele em tudo. Chay compra um relógio, ele compra também. Ele compra um carro antigo, o outro compra um carro antigo", disparou.

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"O jeito de atuar Ele imita o personagem do Chay! O Chay ficava me mandando mensagem e aí comecei a achar que ele estava paranoico com isso. Até eu começar a ver que realmente é uma loucura, sim", disse João Vicente de Castro, que optou por confidenciar a identidade do ator, mas detalhou mais sobre a história.

"É um cara com sucesso, protagonista de novela. Realmente ele é obcecado pelo Chay. Será que esse cara elabora isso? ‘Vou imitar esse cara porque gosto dele. Eu me acho muito pior do que ele’. Será que é um cara sem estilo? ‘Então vou imitar o estilo dele’. Ou não. Ele vê, guarda para ele em seu inconsciente e depois compra igual", declarou o apresentador.

O texto João Vicente de Castro revela suposta obsessão de ator famoso por Chay Suede: Imita em tudo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.