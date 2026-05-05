Coleção "Desforra do Ódio" traz novo crossover entre Overwatch e Diablo

Personagens do elenco receberam um novo evento que traz skins personalizadas inspiradas em Diablo. - (crédito: Divulgação/Activision Blizzard )

Em meio à segunda temporada da nova fase de Overwatch, a Blizzard anunciou um novo evento colaborativo com outros títulos de peso. A coleção “Desforra do Ódio” — em inglês, Hatred’s Reckoning — chega junto da expansão de Diablo IV nomeada de “Lord of Hatred” e coloca os heróis do jogo na pele de figuras verdadeiramente diabólicas. O evento conta com skins lendárias para Ramattra, Mauga, Lifeweaver, Freja e Brigitte, além de disponibilizar os cosméticos passados de antigos eventos entre Diablo e Overwatch.

Leia Mais:The Blood of Dawnwalker recebe data de lançamento

Ramattra e Lifeweaver com certeza são os destaques positivos dessa nova leva. Os fãs do robô tanque podem comemorar, pois a colaboração com Mephisto ficou absolutamente diabólica (da melhor forma possível!). A forma Nemesis, em especial, possui um dos melhores designs de skins de todo o jogo, com direito a falas exclusivas ainda por cima. Junto de sua nova animação de destaque, Ramattra sem dúvidas foi quem mais saiu vencendo com essa coleção.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em outra nota, o visual de Lifeweaver puxa para um estilo de natureza corrompida, com uma máscara que, apesar de não ser um acessório que costuma ser observado no herói, combina muito com a estética maligna

O evento também conta com desafios e recompensas feitos para facilitar adquirir os cosméticos. Desforra do Ódio estará no jogo até o dia 18 de maio, momento em que os jogadores aguardam a futura atualização de aniversário do jogo.

Overwatch está disponível para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.