Neusa Borges desabafa sobre falta de convites para atores mais velhos

Apesar da ausência recente em novelas, a atriz segue ativa na carreira - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A atriz Neusa Borges, de 84 anos, voltou a chamar atenção ao comentar publicamente sobre a escassez de oportunidades na televisão. Mesmo com um contrato vitalício firmado com a TV Globo no início de 2026, a veterana revelou que não tem recebido convites para atuar em novelas, levantando um debate sobre etarismo na indústria.

O desabafo aconteceu nas redes sociais, ao interagir com uma publicação da atriz Daniela Escobar, com quem trabalhou na novela O Clone. Ao relembrar o sucesso da produção, Neusa comentou: "Dani, querida, que saudade. Que novela é essa! Aonde vou fora do Brasil, as pessoas adoram comentar. Nunca trabalhei tanto, mas valeu a pena. Hoje estou fora das novelas. Gente velha, os roteiristas não gostam muito, mas tudo bem. Voltei mais pro cinema."

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Apesar da ausência recente em novelas, a atriz segue ativa na carreira. Seu trabalho mais recente na televisão foi na série Encantado’s, e ela também tem projetos no cinema. Um deles é o longa Uma Babá Gloriosa, que deve chegar ainda em 2026 e conta com nomes conhecidos no elenco.

Com uma trajetória extensa, Neusa Borges não participa de uma novela fixa desde Salve Jorge, exibida em 2012. Desde então, acumulou participações em produções como Boogie Oogie e Escrava Mãe, além de trabalhos internacionais.

A fala da atriz reacende discussões sobre o espaço para profissionais mais experientes na televisão brasileira, especialmente em um momento em que a representatividade etária ainda é considerada limitada em muitas produções.