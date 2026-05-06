



Andressa Urach, que recentemente anunciou o fim de seu casamento de dois meses com o empresário Flávio Giglioli, usou as redes sociais e revelou ter pichado e quebrado o carro do ex-marido.

Segundo a influenciadora de conteúdo adulto, ela ainda quebrou o apartamento dele. A acusação foi feita pelo próprio, que usou os Stories do Instagram, e publicou uma foto de seu carro com a janela quebrada e a frase "boas vendas, ator" escrita na lateral do automóvel.

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"Ué, Flávio, não é criador de conteúdo? Então compra outro carro, compra outros móveis Quebrei mesmo! Quebrei o apartamento, o carro, quebro tudo. Processa, bebê! Processa que eu pago, não tem problema", provocou Andressa Urach.

De acordo com ela, o término aconteceu após uma discussão acalorada entre os dois, onde ela chegou até a quebrar o apartamento dele, o que teria feito com que os vizinhos chamassem a polícia. O motivo foi o fato de ele ter criado uma conta em uma plataforma de conteúdo adulto.

"Sou ciumenta"

"Nos separamos. Não estamos mais juntos porque ele abriu conta em conteúdo adulto e eu falei que eu nunca mais ficaria com ninguém que trabalhasse com isso. Não aceito", disse ela. "Sou ciumenta. Não satisfeito, depois dele criar a conta dele nas plataformas, ele começou a receber mensagem de um monte de abençoada, pra não falar outras coisas, porque sabem que ele é casado", disparou.

O texto Andressa Urach destrói carro e imóvel do ex-marido após término: Sou ciumenta foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.



