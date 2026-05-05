Netflix aposta em vídeos verticais e entra na disputa com TikTok, Kwai e GloboPop - (crédito: Observatorio da TV)





A Netflix entrou na disputa pelo consumo rápido de vídeos e anunciou o lançamento do Clipes, um feed vertical com trechos curtos de séries e filmes, pensado para celulares e tablets. A iniciativa segue a tendência de plataformas como TikTok e Kwai, além do GloboPop, da Globo.

O recurso permite salvar conteúdos na Minha Lista, compartilhar trechos e navegar por recomendações personalizadas. Já disponível em países como Estados Unidos e Reino Unido, deve chegar ao Brasil nos próximos meses.

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A estratégia busca facilitar a descoberta de títulos e aumentar o tempo de uso, aproveitando momentos rápidos do dia. A empresa entende que o celular se tornou peça central na relação com o assinante. Em comunicado, a executiva Elizabeth Stone destacou o objetivo de oferecer interações imediatas e espontâneas.

No horizonte, estão planos de expansão que incluem transmissões ao vivo e coleções organizadas por gênero, sinalizando que o Clipes pode se tornar uma ferramenta estratégica dentro da plataforma.

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