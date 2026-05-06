Pedro Cardoso retorna à Globo e revive Agostinho Carrara em campanha - (crédito: Observatorio da TV)





Depois de mais de uma década afastado, Pedro Cardoso voltou à Globo em uma campanha nas redes sociais da emissora. O ator aceitou interpretar novamente Agostinho Carrara, personagem icônico de A Grande Família (2001-2014), em uma ação comercial para a marca Canva. No vídeo, Agostinho aparece como um empresário de sucesso.

Segundo apuração, Cardoso recebeu cerca de R$ 200 mil pelo trabalho, valor compatível com campanhas publicitárias, cujo cachê é pago pela empresa contratante. O negócio foi intermediado pela ViU, divisão de publicidade digital da Globo responsável por parcerias com influenciadores, apresentadores e atores.

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Pedro Cardoso não trabalhava na emissora desde 2014, quando encerrou A Grande Família e um quadro no Fantástico. Nos últimos anos, chegou a criticar a Globo, afirmando em 2024 que a emissora "estava acabando" diante do avanço do streaming.

Na trajetória na Globo, participou de novelas como Bebê a Bordo (1988), O Dono do Mundo (1991) e Pátria Minha (1994), além das minisséries A, E, I, O… Urca (1990) e Anos Rebeldes (1992). Também integrou a série A Comédia da Vida Privada (1995-1997), atuando como roteirista e ator.