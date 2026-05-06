Show gratuito em São Sebastião reúne jovens do projeto Eu sou músico

Dez jovens de São Sebastião que passaram por projeto de desenvolvimento musical durante oito meses se apresentam neste sábado - (crédito: Divulgação)

Oito meses atrás, a música era apenas um sonho distante para jovens que se inscreveram no projeto Eu sou músico. Dez aspirantes a cantor desenvolveram habilidades ao longo desse período e agora apresentam ao público composições autorais. O evento ocorre neste sábado (9/5), a partir das 18h, na Quadra Poliesportiva da 104 de São Sebastião. A entrada é gratuita.

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O objetivo da iniciativa foi oferecer oportunidades a jovens artistas negros da periferia por meio de oficinas de teoria musical, com foco no desenvolvimento artístico. O projeto garantiu ajuda de custo mensal aos participantes. “Eles passaram das aulas à criação de suas primeiras composições autorais. Alguns guardavam canções em cadernos, outros nunca tinham cantado ao microfone e puderam ganhar estrutura para iniciar carreira”, avalia Isaac Mendes, coordenador do projeto.

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Julia Almeida, Teles, Ogflow, Caio Santos, Guilherme Singe, Walysson Soares, Alevic, Kevilly Mota, Lucas Rodrigues e Noemí Marques são os nomes dos jovens que se apresentam. As aulas foram ministradas pela professora e cantora Carol Voigt e pelo produtor musical Daniel Pitanga.

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O evento conta ainda com a participação de artistas locais, como Paulo Dagomé, Letícia Érica Ribeiro e Don Ramalho, César Vanute, com intervenções circenses, e os músicos Vinicius Alves e Carol Voigt. Na mesma ocasião, a Feira do Movimento também reunirá artesanato, literatura e gastronomia.

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Sherwin Morris, diretor executivo do Instituto Cultural Congo Nya e idealizador do Sou músico, pretende dar continuidade ao projeto, que foi financiado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, e apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.

Serviço





Projeto Eu sou músico

Show neste sábado (9/5), a partir das 18h, na Quadra Poliesportiva da 104, em São Sebastião. Entrada franca.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel