Novo jogo espacial de Star Fox é anunciado para o Nintendo Switch 2

A raposa espacial da Nintendo está oficialmente de volta. Fox McCloud e sua trupe (Falco, Slippey e Peppy) estarão de volta para mais para uma aventura, agora no console Switch 2. O anúncio foi feito durante um evento online nesta quarta (6). O novo jogo de Star Fox vai se basear no título lançado para o Nintendo 64, trazendo uma reformulação gráfica e de comandos para se adaptar ao console portátil.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A prévia revelou vários pontos de jogabilidade, trazendo o clássico combate aéreo da saga da raposa, além de implantar o terrestre com o Landmaster e o novíssimo combate aquático chamado Blue-Marine. O grupo de mercenários vai visitar vários planetas do sistema, entre ambientes variados como um sol, um deserto, até um astro nevado. Novas cenas inéditas estarão presentes no título.

O jogo vai contar com um modo online, com times de 4v4 e também poderá ser usado no Gameshare do console (modo de compartilhamento de jogos com amigos e familiares).

Star Fox chega em 25 de junho ao Nintendo Switch 2.



