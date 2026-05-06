InícioDiversão e Arte
a raposa voltou!

Novo jogo espacial de Star Fox é anunciado para o Nintendo Switch 2

O remake do clássico título da gigante japonesa será lançado no dia 25 de junho

Star Fox chega em 25 de junho para Switch 2. - (crédito: Divulgação/Nintendo)
Star Fox chega em 25 de junho para Switch 2. - (crédito: Divulgação/Nintendo)

A raposa espacial da Nintendo está oficialmente de volta. Fox McCloud e sua trupe (Falco, Slippey e Peppy) estarão de volta para mais para uma aventura, agora no console Switch 2. O anúncio foi feito durante um evento online nesta quarta (6). O novo jogo de Star Fox vai se basear no título lançado para o Nintendo 64, trazendo uma reformulação gráfica e de comandos para se adaptar ao console portátil. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A prévia revelou vários pontos de jogabilidade, trazendo o clássico combate aéreo da saga da raposa, além de implantar o terrestre com o Landmaster e o novíssimo combate aquático chamado Blue-Marine. O grupo de mercenários vai visitar vários planetas do sistema, entre ambientes variados como um sol, um deserto, até um astro nevado. Novas cenas inéditas estarão presentes no título.

O jogo vai contar com um modo online, com times de 4v4 e também poderá ser usado no Gameshare do console (modo de compartilhamento de jogos com amigos e familiares). 

Star Fox chega em 25 de junho ao Nintendo Switch 2.


Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Khalil Santos

Repórter Júnior

Formado em jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). Atua desde 2022 como repórter multimídia do Correio Braziliense, o primeiro jornal de Brasília. Participou de coberturas importantes como as eleições de 2022 e

Por Khalil Santos
postado em 06/05/2026 20:27
SIGA
x