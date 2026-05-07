Relembre quem são as mães dos 6 filhos do cantor Leonardo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Você sabia que o cantor Leonardo tem 6 filhos, de 6 mães diferentes? Pois bem! Apesar de viver um relacionamento com Poliana Rocha há quase 30 anos, no passado, o sertanejo foi bem namorador. Para te ajudar a relembrar quem são as seis mães dos seis filhos do artista, o Observatório dos Famosos preparou uma lista completa. Confira:

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1. Maria Aparecida Dantas, mãe de Pedro Leonardo

O filho mais velho de Leonardo é Pedro. O rapaz é fruto da relação do cantor com Maria Aparecida Dantas, com quem foi casado de 1985 a 1988. Pedro chegou a seguir carreira no mundo da música, com o primo Thiago Costa, filho do falecido cantor Leandro, mas abandonou os palcos após sofrer um acidente em 2012. Ele também chegou a apresentar o programa ‘Mais Caminhos’, da EPTV, afiliada da Rede Globo.

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2. Sandra, mãe de Monyque Isabella

Ao contrário dos outros irmãos, Monyque Isabella prefere levar uma vida mais discreta. A jovem é formada em Relações Internacionais e Agronomia. Ela é filha de Sandra, uma breve namorada que Leonardo teve após o fim do casamento com Maria Aparecida.

3. Priscila Beatriz, mãe de Jéssica Beatriz Costa

Jéssica Beatriz Costa é outra filha de Leonardo. Ela é fruto de um breve relacionamento que o cantor teve com Priscila Beatriz, em 1994. Atualmente, a goiana mora na Flórida, nos EUA.

Nas redes sociais, Jéssica trabalha como influenciadora digital e possui mais quase 2 milhões de seguidores no Instagram. Além disso, ela é mãe do pequeno Noah.

4. Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe

Apesar de Poliana Rocha ser a atual esposa de Leonardo, Zé Felipe é o único filho que a empresária teve com o cantor. O rapaz nasceu em 1998, em meio ao relacionamento conturbado que o casal vivia na época.

Atualmente, Poliana faz muito sucesso como influenciadora nas redes sociais, possuindo mais de 11 milhões de seguidores no Instagram. Já o filho, Zé Felipe, seguiu os passos do pai na carreira artística e faz muito sucesso no sertanejo da atual geração.

5. Liz Vargas, mãe de Matheus Vargas

Durante o breve período em que Leonardo se separou de Poliana Rocha, em 1998, o cantor se relacionou com Liz Vargas, ex integrante do grupo Banana Split. Com ela, o artista teve Matheus Vargas. O rapaz, inclusive, é apenas um mês mais novo que Zé Felipe e também segue carreira artística.

6. Naira Ávila, mãe de João Guilherme

Em 2001, Leonardo teve um caso com a empresária e ex-dançarina Naira Ávila. Com ela, o cantor teve o caçula, João Guilherme. O rapaz, que já namorou com Larissa Manoela, Jade Picon e Bruna Marquezine, assim como outros irmãos, também segue carreira artística.