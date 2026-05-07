Bonnie Tyler é internada às pressas e está em coma induzido, em Portugal

A cantora britânica Bonnie Tyler foi colocada em coma induzido nesta quinta-feira (7/5), após passar por uma cirurgia no intestino na cidade de Faro, em Portugal. Ícone dos anos 1980, ela é famosa por clássicos como Total eclipse of the heart e Holding out for a hero.

No site oficial da artista, um comunicado informa que o procedimento clínico correu como o esperado. “Sentimos muito em anunciar que Bonnie foi internada em um hospital em Faro, Portugal, onde ela possui uma casa, para uma cirurgia intestinal de emergência”, diz a nota. “A cirurgia correu bem e ela está se recuperando”.

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Segundo o jornal The Guardian, o coma induzido foi necessário para ajudar na recuperação de Bonnie. A equipe médica do hospital português pediu privacidade à artista.

Aos 74 anos, a cantora tem shows marcados na Alemanha e em Malta ainda este mês. Uma turnê européia em comemoração aos 50 anos do primeiro hit da carreira, Lost in France, também deve acontecer até dezembro.