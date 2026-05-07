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CANTORA

Bonnie Tyler é internada às pressas e está em coma induzido, em Portugal

Site oficial da cantora afirma que ela precisou fazer uma cirurgia de emergência e que está em recuperação

Aos 74, cantora comemora aniversário do hit 'Lost in France' com turnê europeia - (crédito: Divulgação)
Aos 74, cantora comemora aniversário do hit 'Lost in France' com turnê europeia - (crédito: Divulgação)

A cantora britânica Bonnie Tyler foi colocada em coma induzido nesta quinta-feira (7/5), após passar por uma cirurgia no intestino na cidade de Faro, em Portugal. Ícone dos anos 1980, ela é famosa por clássicos como Total eclipse of the heart e Holding out for a hero.

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No site oficial da artista, um comunicado informa que o procedimento clínico correu como o esperado. “Sentimos muito em anunciar que Bonnie foi internada em um hospital em Faro, Portugal, onde ela possui uma casa, para uma cirurgia intestinal de emergência”, diz a nota. “A cirurgia correu bem e ela está se recuperando”.

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Segundo o  jornal The Guardian, o coma induzido foi necessário para ajudar na recuperação de Bonnie. A equipe médica do hospital português pediu privacidade à artista. 

Aos 74 anos, a cantora tem shows marcados na Alemanha e em Malta ainda este mês. Uma turnê européia em comemoração aos 50 anos do primeiro hit da carreira, Lost in France, também deve acontecer até dezembro.

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 07/05/2026 20:29
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