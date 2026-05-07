O que dá para comprar com orçamento de GTA VI?

A Rockstar continua no processo de desenvolvimento do mais ambicioso projeto dos videogames, Grand Theft Auto VI, considerado um dos mais aguardados jogos da história. “Recursos criativos e humanos ilimitados”, essa foi a declaração do CEO da Take Two, Strauss Zelnick em entrevista para a Bloomberg, sobre o orçamento de GTA VI. Um Insider consultado pela IGN estimou que o jogo está custando para a empresa mãe entre 1 bilhão de dólares e 1,5 bilhão - isso sem contar a campanha de marketing adicionada no valor final, já que ela ainda não foi iniciada, mas que pode alcançar o valor de até 3 bilhões.

O número coroa Grand Theft Auto VI como o produto de ficção mais caro da história, tudo feito nos moldes para agradar os fãs da franquia. Na entrevista, Zelnick destaca que almeja alcançar a “perfeição” com GTA VI. E não é à toa, o último título lançado chegou às prateleiras em 2013 e criou uma grande antecipação por uma futura continuação justamente por sua qualidade. Comprando em números, estimativas apontam que Grand Theft Auto V custou cerca de 265 milhões somando produção e marketing do jogo. Ou seja, GTA VI, só com o dinheiro de produção, já é capaz de fazer quase 6x o título anterior.

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Red Dead Redemption, outra franquia da Rockstar e o último jogo lançado pela companhia em 2018, inovou o simulador de velho oeste e outro grande título que também custou muito além da faixa comum de jogos AAA, com a estimativa de que tenha custado entre 500 milhões e 700 milhões de dólares. Comparando novamente com o valor apresentado pelo Insider, seria possível fazer RDR2 pelo menos 2x com o custo de GTA VI.

Baseado no número absurdo que GTA VI tem como orçamento, o Correio separou algumas das coisas que são possíveis de serem compradas com o 1,5 bilhão de dólares do jogo.

O Maior Produto da História

Entrando em outras mídias, o valor de desenvolvimento do jogo é equivalente a pelo menos 1 filme de cada grande franquia do cinema. Sendo assim, o dinheiro utilizado em GTA VI serviria para financiar Star Wars: O Despertar da Força (Custou estimadamente 552 milhões), Vingadores: Ultimato (Custando aproximadamente 407 milhões) e Avatar: O Caminho da Água (Custando cerca de 350 milhões de dólares).

Se a desenvolvedora resolvesse migrar dos videogames para o mundo do streaming, o valor bancaria temporadas inteiras de superproduções. O orçamento bilionário de GTA VI supera o montante investido nas cinco temporadas da aclamada série Stranger Things, da Netflix, cujos custos totais somam entre US$ 870 e US$ 950 milhões.

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Ele também daria conta de cobrir todas as despesas geradas para a produção das oito temporadas de Game of Thrones, que fechou sua conta em mais de US$ 560 milhões, e também outras superproduções da Disney+, como os US$ 645 milhões gastos nos 24 episódios da série do universo Star Wars, Andor, e os US$ 225 milhões da série da Marvel, WandaVision.





Construções e 7 maravilhas

Se o orçamento fosse utilizado na construção civil, o jogo bateria de frente com a ponte Golden Gate, em São Francisco, que teve o custo equivalente a US$ 1 bilhão para ser construída. O orçamento é exatamente igual, por exemplo, à projeção de custo para construir um moderno estádio de beisebol com teto retrátil de 30 mil lugares para o time americano Oakland Athletics.

Alguns dos pontos turísticos mais conhecidos do mundo, também custaram menos que o jogo. O custo do Cristo Redentor chega a aproximadamente US$5 milhões, já com o reajuste de inflação, o que significa que daria para construir outros 200 Cristos com o orçamento do videogame.

Arte

A famosa obra de arte, Noite Estrelada, do pintor Van Gogh, possui um valor estimado de cerca de US$100 milhões (R$493 milhões). A pintura de 1889, é considerada como o quadro mais famoso do artista, hoje ela se encontra no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque.

A pintura Salvator Mundi, do artista renascentista Leonardo da Vinci, fez história ao se tornar o quadro mais caro já vendido em um leilão, sendo arrematada por pouco mais de US$ 450 milhões.

Times de Futebol

Trazendo para a realidade brasileira, o custo total da Arena MRV, a nova casa do Atlético-MG, somado a todas as exigentes contrapartidas viárias, sociais e ambientais, ultrapassou ligeiramente a marca de R$1,1 bilhão. Outros times, como o Vasco da Gama, o São Paulo, o Flamengo, o Palmeiras, o Santos e o Fluminense também poderiam ser comprados com o valor gasto no desenvolvimento do jogo. E até o Estádio Mané Garrincha, a obra mais cara de toda a Copa do Mundo de 2014, custou na época R$1,4 bilhão.

Carros e F1

Na categoria carros, Grand Theft Auto VI poderia facilmente bancar muitas unidades do veículo mais caro do planeta. O Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, que custa 30 milhões de dólares, pode ser adquirido 50 unidades com apenas o valor de custo do jogo. E o número só aumenta em modelos de luxo mais “modestos”. O carro mais caro da francesa Bugatti, o modelo La Voiture Noire que custa 13,4 milhões de dólares, poderia ser adquirido 100 unidades e ainda sobraria dinheiro. Enquanto a Ferrari, o carro registrado mais caro vendido pela marca foi num leilão com o modelo clássico a Ferrari 250 GTO/330 LM de 1962 que saiu pela bagatela de 51,7 milhões, sendo assim, a Rockstar conseguiria comprar pelo menos 30 unidades do mesmo veículo.

Uma das categorias mais caras do mundo do esporte é a Fórmula 1, com cada carro sendo avaliado em no mínimo 20 milhões de dólares, ou seja, a Rockstar poderia se quisesse montar o próprio campeonato com 70 carros próprios. E até se quisesse abrir sua própria escuderia dentro da F1 poderia facilmente, já que o investimento em 2025, tanto da Mercedes, quanto da Ferrari foi de 400 milhões de dólares.

Lançamento

Grand Theft Auto VI está em desenvolvimento há pelo menos 13 anos dentro da Rockstar Games, e atualmente, o jogo conta com apenas dois trailers lançados e uma vaga ideia sobre o que ele deve tratar no modo história. O título contará com a primeira dupla de protagonistas que será um casal e vai viver aventuras de crime ao melhor estilo Bonnie e Clyde. Lucia Caminos e Jason Duval vão explorar Leônida, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. O lançamento está marcado para 19 de novembro deste ano, chegando ao PlayStation 5 e ao Xbox Series X|S.