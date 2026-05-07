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Band avança em acordo com Luciana Gimenez e impõe pacto de silêncio

Apresentadora negocia para assumir programa no horário nobre e comandar reality show, mas emissora evita declarações até assinatura oficial

Band avança em acordo com Luciana Gimenez e impõe pacto de silêncio - (crédito: Observatorio da TV)
Band avança em acordo com Luciana Gimenez e impõe pacto de silêncio - (crédito: Observatorio da TV)

A Band está em fase avançada de negociações para contratar Luciana Gimenez, mas determinou um pacto de silêncio: até que o contrato seja assinado, ninguém envolvido pode se pronunciar sobre o assunto.

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Segundo o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, o acordo prevê que a apresentadora assuma um programa no horário nobre e também esteja à frente de um reality show desenvolvido especialmente para ela. O contrato já estaria bem encaminhado, restando apenas a assinatura.

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Após 25 anos na RedeTV!, onde se consolidou com o SuperPop, ela deixou a emissora, mas Luciana já havia comentado sobre a possibilidade de voltar à televisão. Em entrevista, afirmou estar avaliando propostas e refletindo sobre os novos rumos da mídia: "Eu acho que a vida está mudando, as mídias estão mudando, são muitas opções".

Ela chegou a conversar com o SBT, mas não se interessou pela oferta de assumir o Sabadou no lugar de Virginia Fonseca. Um dos objetivos da apresentadora é ocupar um espaço semelhante ao de Hebe Camargo, transformando seu programa em ponto de encontro de grandes personalidades.

Atualmente, Luciana Gimenez curte férias e compartilha momentos da vida pessoal, incluindo detalhes do apartamento do filho Lucas Jagger, nos Estados Unidos.

 

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Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 07/05/2026 23:02
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