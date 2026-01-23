Nattan e Rafa Kalimann são processados e acusados de 'golpe' em compra de mansão

A compra de uma nova mansão colocou Rafa Kalimann e o cantor Nattan no centro de uma disputa judicial.
O casal, que acaba de ter uma filha, foi acionado na Justiça poucos dias após o nascimento da herdeira, no início de janeiro.
De acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, o processo foi aberto pela G&I Gestão e Inteligência Imobiliária em conjunto com a corretora Andrea Kovalevski Bento.
As autoras alegam que foram responsáveis por intermediar o primeiro contato entre os artistas e outro casal interessado em vender um imóvel de alto padrão localizado no bairro Cidade Jardim, em São Paulo.
Segundo a ação, após a aproximação inicial, os proprietários da casa e os compradores teriam seguido com a negociação sem a participação da empresa e da corretora.
A acusação aponta que as profissionais teriam sido deliberadamente afastadas para que a transação fosse concluída de forma direta, sem o pagamento da comissão de corretagem.
Nos autos, a imobiliária sustenta que o serviço foi devidamente prestado, já que as partes não se conheciam antes da mediação.
Por esse motivo, a G&I e Andrea afirmam que Rafa Kalimann e Nattan teriam participado da suposta manobra e contribuído para o prejuízo financeiro.
As autoras pedem que todos os envolvidos, compradores e vendedores, sejam condenados ao pagamento de R$ 750 mil, valor correspondente a 5% do preço de venda do imóvel.
A mansão adquirida pelo casal estaria avaliada em cerca de R$ 15 milhões.
