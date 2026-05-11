Chico Pinheiro revela diagnóstico de câncer e fala sobre tratamento

Diagnosticado em estágio inicial, o comunicador relatou complicações no pós-operatório que o levaram a uma internação de mais de um mês na UTI. - (crédito: Reprodução)

O jornalista Chico Pinheiro revelou que enfrenta um câncer de intestino e emocionou o público ao contar detalhes sobre seu tratamento e o período que viveu nos últimos meses. A declaração foi feita durante uma entrevista com o cantor Zeca Baleiro, no programa no programa Chico Pinheiro Entrevista, que vai ao ar nesta segunda-feira (11/5).

Durante a conversa, o ex-apresentador da TV Globo explicou que a doença foi descoberta ainda em estágio inicial, o que trouxe perspectivas positivas para o tratamento. Segundo ele, a equipe médica inicialmente acreditava que uma cirurgia robótica resolveria o problema rapidamente, com poucos dias de recuperação no hospital.

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Apesar do diagnóstico precoce, Chico relatou que o pós-operatório acabou sendo mais difícil do que o esperado. O jornalista contou que desenvolveu uma complicação intestinal após o procedimento, precisando passar por uma nova cirurgia, desta vez mais invasiva. Com isso, ele permaneceu internado por mais de um mês e chegou a passar vários dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ao falar sobre o período de internação, o comunicador destacou o impacto emocional vivido durante o tratamento. Segundo ele, a música “Flor da Pele”, de Zeca, marcou profundamente os dias no hospital, o jornalista também afirmou que ouvia a canção repetidamente enquanto refletia sobre a fragilidade da vida e observava a realidade de outros pacientes internados.

Chico comentou como a experiência alterou sua visão sobre o tempo, saúde e vulnerabilidade humana, e que o processo de recuperação exigiu paciência e o fez enxergar de forma diferente o cotidiano hospitalar e as dificuldades enfrentadas por pessoas em tratamento médico.

Conhecido como um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro, Chico deixou a Globo em 2022 após mais de 30 anos na emissora. Ao longo da carreira, esteve à frente de programas como Bom Dia Brasil, SPTV e Jornal da Globo, tornando-se uma das vozes mais reconhecidas da televisão brasileira.

Nos últimos anos, o jornalista passou a se dedicar a projetos independentes, entrevistas e conteúdos voltados à comunicação e cultura brasileira. Até o momento, Chico não informou detalhes sobre futuras etapas do tratamento.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia

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