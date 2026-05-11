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CRIME ORGANIZADO

Chefe de facção do Brasil é preso na Bolívia e será extraditado

Suspeito é apontado como responsável pelo envio de drogas e armas para quatro estados; esposa também foi presa durante operação internacional

Líder de facção preso na Bolívia pode ser extraditado ao Brasil - (crédito: Divulgação/SSP)
Líder de facção preso na Bolívia pode ser extraditado ao Brasil - (crédito: Divulgação/SSP)

Um dos líderes de uma facção criminosa com atuação em diferentes estados do Brasil foi preso na madrugada de domingo (10/5), na Bolívia, durante uma operação integrada entre forças de segurança brasileiras e bolivianas. Segundo as investigações, o suspeito comandava o envio de drogas e armas para a Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.

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A captura aconteceu durante a Operação Artemis, realizada em conjunto pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Polícia Federal, Polícia Civil, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e a Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), da Bolívia.

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O suspeito e a esposa foram localizados e presos em Santa Cruz de La Sierra, após passarem pela capital boliviana, La Paz. De acordo com a investigação, os dois tinham mandados de prisão em aberto no Brasil.

Após a prisão, as autoridades brasileiras iniciaram o processo de extradição do casal. O procedimento está sendo articulado entre as forças de segurança da Bahia e a Interpol, organização internacional de cooperação policial.

As investigações apontam que o homem ocupava posição de liderança dentro da facção e tinha participação direta na logística de distribuição de armas e entorpecentes para diferentes regiões do país.

Enquanto o casal permanece preso na Bolívia, as forças de segurança continuam realizando operações para localizar outros integrantes do grupo criminoso em cidades baianas. Segundo a SSP-BA, as ações seguem em andamento em diferentes regiões do estado.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 11/05/2026 13:05
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