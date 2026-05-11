Dois adultos e quatro crianças morrem após carro cair no Lago Corumbá

Dois adultos e quatro crianças morreram após um carro cair e ficar submerso no Lago Corumbá, em Alexânia, no domingo (10/5). Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, a mãe das crianças e da jovem de 18 anos conseguiu sair do veículo e acionar o socorro. Ela perdeu os quatro filhos no Dia das Mães.

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De acordo com a Polícia Militar de Goiás, durante a ocorrência, a mulher relatou que também estava dentro do carro no momento do acidente, mas não soube explicar o que aconteceu. Aos policiais, ela disse que o grupo deixava o local quando, de repente, o veículo caiu na água. A mulher afirmou que só se lembra de ver muita água entrando no carro e que conseguiu sair do veículo para pedir socorro. Ela recusou atendimento médico por afirmar que estava bem.

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Três vítimas já haviam sido retiradas da água quando as equipes de resgate chegaram. Ainda no local, os socorristas tentaram reanimar as vítimas, mas elas não resistiram. Entre os mortos, estava uma jovem de 18 anos. Os outros adultos eram homens, com idades entre 36 e 46 anos. As crianças tinham 13, 9 e 6 anos.

Durante o resgate, os militares realizaram mergulhos em uma profundidade de cerca de cinco metros, com apenas 15% de visibilidade, até localizarem as outras três vítimas dentro do veículo.

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Segundo a Polícia Civil de Goiás, a autoridade policial determinou a realização de perícia no local para esclarecer as circunstâncias do acidente. Em nota, a corporação informou que também foi requisitada a remoção dos corpos ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos, com o objetivo de apurar a causa das mortes e demais elementos pertinentes à investigação.