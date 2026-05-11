Primavera Sound SP anuncia escalação com Gorillaz, The Strokes e FKA twigs

O Primavera Sound São Paulo anunciou, nesta segunda-feira (11/5), o line-up para a edição de 2026. - (crédito: PrimaveraSoundSãoPaulo2026/Divulgação )

Após um ano de hiato, o Primavera Sound São Paulo 2026 está de volta. O festival anunciou, na tarde desta segunda-feira (11/5), a programação da edição de 2026, que reúne nomes de destaque do rock, pop alternativo e da cena experimental, como Gorillaz, The Strokes e FKA twigs. O evento será realizado nos dias 5 e 6 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista.

Criado em Barcelona, na Espanha, o Primavera Sound se consolidou como um dos principais festivais de música alternativa do mundo. Chegou ao Brasil em 2022, onde alcançou um público de 55 mil pessoas por dia, com nomes de destaque no cenário internacional como Arctic Monkeys e Björk. Em 2023, The Killers, The Cure e Pet Shop Boys brilharam nos palcos. Já em 2024, o evento foi cancelado, por “desafios da indústria musical”, segundo informou a organização à época.

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A edição de 2026 marca o retorno do festival ao Brasil, agora com produção da empresa Bonus Track. Segundo comentários nas redes sociais, boa parte dos nomes anunciados já eram esperados pelos fãs. A organização também informou que novas atrações ainda serão divulgadas nas próximas semanas.

Os ingressos serão vendidos pela plataforma Ingresse. O público já pode realizar um cadastro prévio no site para receber alertas sobre a abertura dos lotes e tentar garantir os ingressos com preços promocionais.

Os valores oficiais ainda não foram divulgados, mas a expectativa, com base nas edições anteriores, é de que os ingressos individuais custem entre R$ 400 e R$ 1 mil no primeiro lote. Já o passaporte para os dois dias pode variar entre R$ 600 e R$ 1,4 mil.

Confira as atrações anunciadas até o momento:

Gorillaz

The Strokes

FKA twigs

Lily Allen cantando West End Girl

Yung Lean

Courtney Barnett

Duquesa

CMAT

Underscores

Model/Actriz

Danny L Harle

Nation of Language

Gaby Amarantos

Cara Delevingne

Smerz

Zé Ibarra

Atarashii Gakko

Ebony

Ecco2k

John Talabot

Los Thuthanaka

Machine Girl

Mannequin Pussy

This Is Lorelei

Nick Leon

Sophia Stel

Ana Frango Elétrico

Black Pantera

DJ Ramon Sucesso

Gab Ferreira

Josyara

Juana Molina

Julia Mestre

Melly

Metrika

Paulete Lindacelva

Serviço:

Data: 05 e 06 de dezembro

Local: Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Ingressos: Em breve pela plataforma, Ingresse.

*Estagiária sob supervisão de ...

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