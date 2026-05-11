InícioDiversão e Arte
FESTIVAL

Primavera Sound SP anuncia escalação com Gorillaz, The Strokes e FKA twigs

Após hiato de um ano, festival retorna ao Brasil para a edição de 2026, que acontece entre os dias 5 e 6 de dezembro

O Primavera Sound São Paulo anunciou, nesta segunda-feira (11/5), o line-up para a edição de 2026. - (crédito: PrimaveraSoundSãoPaulo2026/Divulgação )
O Primavera Sound São Paulo anunciou, nesta segunda-feira (11/5), o line-up para a edição de 2026. - (crédito: PrimaveraSoundSãoPaulo2026/Divulgação )

Após um ano de hiato, o Primavera Sound São Paulo 2026 está de volta. O festival anunciou, na tarde desta segunda-feira (11/5), a programação da edição de 2026, que reúne nomes de destaque do rock, pop alternativo e da cena experimental, como Gorillaz, The Strokes e FKA twigs. O evento será realizado nos dias 5 e 6 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Criado em Barcelona, na Espanha, o Primavera Sound se consolidou como um dos principais festivais de música alternativa do mundo. Chegou ao Brasil em 2022, onde alcançou um público de 55 mil pessoas por dia, com nomes de destaque no cenário internacional como Arctic Monkeys e Björk. Em 2023, The Killers, The Cure e Pet Shop Boys brilharam nos palcos. Já em 2024, o evento foi cancelado, por “desafios da indústria musical”, segundo informou a organização à época. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A edição de 2026 marca o retorno do festival ao Brasil, agora com produção da empresa Bonus Track. Segundo comentários nas redes sociais, boa parte dos nomes anunciados já eram esperados pelos fãs. A organização também informou que novas atrações ainda serão divulgadas nas próximas semanas.

Os ingressos serão vendidos pela plataforma Ingresse. O público já pode realizar um cadastro prévio no site para receber alertas sobre a abertura dos lotes e tentar garantir os ingressos com preços promocionais.

Os valores oficiais ainda não foram divulgados, mas a expectativa, com base nas edições anteriores, é de que os ingressos individuais custem entre R$ 400 e R$ 1 mil no primeiro lote. Já o passaporte para os dois dias pode variar entre R$ 600 e R$ 1,4 mil.

Confira as atrações anunciadas até o momento:

  • Gorillaz

  • The Strokes

  • FKA twigs

  • Lily Allen cantando West End Girl

  • Yung Lean

  • Courtney Barnett

  • Duquesa

  • CMAT

  • Underscores

  • Model/Actriz

  • Danny L Harle

  • Nation of Language

  • Gaby Amarantos

  • Cara Delevingne

  • Smerz

  • Zé Ibarra

  • Atarashii Gakko

  • Ebony

  • Ecco2k

  • John Talabot

  • Los Thuthanaka

  • Machine Girl

  • Mannequin Pussy

  • This Is Lorelei

  • Nick Leon

  • Sophia Stel

  • Ana Frango Elétrico

  • Black Pantera

  • DJ Ramon Sucesso

  • Gab Ferreira

  • Josyara

  • Juana Molina

  • Julia Mestre

  • Melly

  • Metrika

  • Paulete Lindacelva

Serviço: 

Data: 05 e 06 de dezembro 

Local: Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Ingressos: Em breve pela plataforma, Ingresse. 

*Estagiária sob supervisão de ... 

Saiba Mais

 


 

  • Google Discover Icon

Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 11/05/2026 16:49 / atualizado em 11/05/2026 16:50
SIGA
x