Primavera Sound SP anuncia escalação com Gorillaz, The Strokes e FKA twigs

Após um ano de hiato, o Primavera Sound São Paulo 2026 está de volta. O festival anunciou, na tarde desta segunda-feira (11/5), a programação da edição de 2026, que reúne nomes de destaque do rock, pop alternativo e da cena experimental, como Gorillaz, The Strokes e FKA twigs. O evento será realizado nos dias 5 e 6 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista.
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Criado em Barcelona, na Espanha, o Primavera Sound se consolidou como um dos principais festivais de música alternativa do mundo. Chegou ao Brasil em 2022, onde alcançou um público de 55 mil pessoas por dia, com nomes de destaque no cenário internacional como Arctic Monkeys e Björk. Em 2023, The Killers, The Cure e Pet Shop Boys brilharam nos palcos. Já em 2024, o evento foi cancelado, por “desafios da indústria musical”, segundo informou a organização à época.
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A edição de 2026 marca o retorno do festival ao Brasil, agora com produção da empresa Bonus Track. Segundo comentários nas redes sociais, boa parte dos nomes anunciados já eram esperados pelos fãs. A organização também informou que novas atrações ainda serão divulgadas nas próximas semanas.
Os ingressos serão vendidos pela plataforma Ingresse. O público já pode realizar um cadastro prévio no site para receber alertas sobre a abertura dos lotes e tentar garantir os ingressos com preços promocionais.
Os valores oficiais ainda não foram divulgados, mas a expectativa, com base nas edições anteriores, é de que os ingressos individuais custem entre R$ 400 e R$ 1 mil no primeiro lote. Já o passaporte para os dois dias pode variar entre R$ 600 e R$ 1,4 mil.
Confira as atrações anunciadas até o momento:
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Gorillaz
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The Strokes
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FKA twigs
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Lily Allen cantando West End Girl
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Yung Lean
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Courtney Barnett
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Duquesa
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CMAT
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Underscores
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Model/Actriz
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Danny L Harle
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Nation of Language
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Gaby Amarantos
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Cara Delevingne
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Smerz
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Zé Ibarra
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Atarashii Gakko
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Ebony
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Ecco2k
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John Talabot
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Los Thuthanaka
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Machine Girl
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Mannequin Pussy
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This Is Lorelei
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Nick Leon
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Sophia Stel
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Ana Frango Elétrico
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Black Pantera
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DJ Ramon Sucesso
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Gab Ferreira
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Josyara
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Juana Molina
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Julia Mestre
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Melly
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Metrika
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Paulete Lindacelva
Serviço:
Data: 05 e 06 de dezembro
Local: Autódromo de Interlagos, em São Paulo
Ingressos: Em breve pela plataforma, Ingresse.
*Estagiária sob supervisão de ...