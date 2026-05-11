Após Rio, Belo e Xamã levam turnê Três Graças a São Paulo nesta sexta (15)

Xamã e Belo comandaram repertório que alternou hits de suas carreiras com canções da trilha da trama - (crédito: Divulgação/Globo)

Pela primeira vez em uma obra onde a música não foi o foco, o universo da teledramaturgia brasileira rompeu a barreira da tela e ganhou vida nos palcos. Na última quinta-feira (7/5), a estreia da turnê Três Graças reuniu os anfitriões Belo e Xamã em uma apresentação que misturou o romantismo do samba com a batida do rap, embalada pela presença maciça do elenco da novela das 21h da TV Globo. E, nesta sexta (15/5), será a vez de São Paulo sentir essa energia.

O espetáculo, dirigido por Luiz Henrique Rios, não foi apenas um show musical, mas uma extensão da narrativa que cativou o público nos últimos meses. Belo, na pele do justiceiro Misael, e Xamã, interpretando o carismático bandido Bagdá, comandaram um repertório que alternou hits consolidados de suas carreiras com canções que se tornaram hinos na trilha afetiva da trama. A noite atingiu seu ápice com a participação especial de Péricles, que elevou a temperatura com o tema de abertura da produção, Clareou. Na celebração paulistana, a convidada será Negra Li.

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A integração entre música e ficção ficou evidente com a subida ao palco de estrelas do folhetim. Sophie Charlotte (Gerluce) e Gabriela Medvedovsky (Juquinha) encantaram a plateia ao soltarem a voz — enquanto a primeira cantou o clássico de Roberto Carlos Proposta, a segunda emocionou ao som de Relicário, tema de sua personagem. Alana Cabral (Joélly) surpreendeu em hits como Veludo marrom e Bem que se quis, enquanto Pedro Novaes assumiu a bateria, provando que o talento artístico do grupo transcende a atuação.

No auge do show, a vilã Arminda, vivida por Grazi Massafera, também subiu ao palco para uma performance ao lado de artistas que faziam referência à estátua das Três Graças, sob os olhares atentos dos autores Virgílio Silva e Zé Dassilva e do colaborador Elis Nunes. A escultura que dá nome à novela, aliás, estava na área do evento, disponível para fotografias.

Encontro de ex-BBB's

Fora dos holofotes principais, o camarote do evento tornou-se um espetáculo à parte, reunindo uma constelação de talentos da nova geração e nomes consagrados. Além de Grazi, o espaço VIP contou com a presença animada de Tia Milena, fenômeno do BBB 26, que tietou o elenco e brincou com o público. Em determinado momento, as duas vice-campeãs do reality show se encontraram e declaram a admiração mútua que sentem. Outro convidado ilustre foi o carnavalesco Milton Cunha.

A corrente de apoio aos colegas foi reforçada por nomes como Gabriela Loran, Barbara Reis, Mell Muzzillo (acompanhada do namorado Marcelo Mello Jr.), Túlio Starling, Guthierry Sotero, Luiza Rosa, Vinicius Teixeira, Lucas Righi, Ingrid Gaigher, Aline Fanju, Adriano Toloza, Lorrana Mousinho, Glaura Lacerda, Paula Frascari, Dudu Oliveira, Paulo Mendes e Vinicius Soares, que celebraram juntos o fim das gravações. Letícia Spiller também marcou presença, acompanhando de perto a performance do filho, Pedro Novaes.

O evento serviu como o primeiro ato de um encerramento grandioso. O show foi integralmente gravado e será a base para um especial musical da TV Globo, com exibição prevista para 15 de maio, logo após o capítulo final da novela. No mesmo dia, a turnê segue para o Vibra São Paulo, prometendo repetir o sucesso e a emoção deste encontro histórico entre a música e a dramaturgia nacional. Os ingressos seguem à venda.